Die letzten sechs Spiele hat Dübendorf gewonnen. Der EHC Basel war also gefordert, eine tadellose Leistung abzuliefern, um etwas Zählbares aus dem Kanton Zürich mitzunehmen. Und das taten sie.

Bereits zu Spielbeginn sah man einen kämpferischen, spielfreudigen EHC Basel. Bereits nach fünf Spielminuten hätte man nach Chancen von Tuffet, Schnellmann oder Lanz führen müssen. In der elften Minute hatte Basel erstmals etwas Glück, als die Latte rettete. Nur eine Minute später traf Sahli für Basel jedoch auch ans Metall.

Die verdiente Basler Führung war eine Willensleistung. Tuffet und Hrabec erkämpften sich hinter dem Tor die Scheibe. Den Rückpass verwertete Rattaggi mit einem satten Schuss ins hohe Eck zum 0:1. Kurze Zeit später erhöhte Hrabec mit einem Weitschuss zum 0:2. Ein nicht unhaltbarer Schuss. Ein Grund genug für Trainer Reto Stirnimann, Goalie Meier durch Zumbühl zu ersetzen.

Starkes Spiel auf hohem Niveau

Das Mitteldrittel begann schlecht für Basel, welches zu Beginn noch in Unterzahl agierte. Derder traf aus kurzer Distanz. Die Zuschauer sahen weiterhin ein schnelles und unterhaltsames Spiel auf sehr gutem Niveau mit vielen Torszenen, das hin und her wog. Beispielsweise als Lanz in der 23. Minute den Pfosten traf, Pozzorini nach einem Sololauf scheiterte oder Gfeller mit seinem Schuss knapp neben das Tor.

Ein Grund für den heutigen Sieg zeigte das 3:1 durch Rubio Schir, der sich energisch durchsetzt und konsequent den Abschluss suchte. Ein Faktor, der in den letzten Spielen oft fehlte. Aber auch die Gastgeber hatten ihre guten Möglichkeiten, scheiterten aber oft am abermals sicheren und fehlerfreien Haller.