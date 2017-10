Ein Schiff aus Asien

Doch was ist ein Drachenboot überhaupt? Das Schiff kommt aus Asien, wo der Drachen eine grosse Tradition hat. Den Namen bekommt das Boot wegen eines Drachenkopfs am Bug.

Beim Drachenbootfahren sitzt man entweder in einem 10er, 20er oder 50er Boot, immer in Zweierreihen. Jemand paddelt links, jemand rechts. Vorne im Boot sitzt ein Trommler, der das Team motiviert und den Takt angibt, in dem gepaddelt werden soll. Ganz hinten im Boot sitzt der Steuermann, der das Boot steuert.

Doch wie kommt man eigentlich auf diese Sportart? Bachmann war bei den Rennpaddlern, dem grössten Kanu Club in Basel. Er war beim Drachenboot von Anfang an mit dabei, hat versucht Leute zu motivieren und auch mitzumachen.

Er wusste, dass es einige Leute gibt, die mitmachen würden. Bei Hummel war es ähnlich, er ist beim gleichen Club Kayak gefahren und wurde für das Drachenboot angefragt. Er hat es ausprobiert und vom ersten Moment an Spass daran gehabt. So einfach kann es sein. Denn so wurden die beiden Teil des erfolgreichen zehnköpfigen Teams.

Guter Zusammenhalt

In ihrem Team fühlen sich die beiden Jungs sichtlich wohl. «Wir haben eine gute Stimmung im Team, die meisten sehen sich auch mehrmals pro Woche. Im Training, oder wenn wir am Wochenende etwas zusammen unternehmen beispielsweise.

Wir haben ein tolles Team», sagt Hummel. Bachmann empfindet gleich und ergänzt: «Wir haben einen super Zusammenhalt.» Wichtige Faktoren für ein Team, das etwas erreichen will.

Willkommen sei im Team ist jeder Athlet – ungeachtet des Geschlechts oder anderer Charakteristiken. So fährt bei ihnen ein Mädchen mit, das im Rollstuhl sitzt. «Für uns ist das überhaupt kein Problem.

Bei dieser Sportart braucht man seine Beine nicht, man sitzt auf der Bank. Man achtet vielleicht ein wenig mehr auf sie, aber sie ist ein Mitglied wie jedes andere», sagt Bachmann über seine Teamkollegin mit Handicap.

Genehmigung der Schule

Um sich die Reise für das ganze Team nach Venedig leisten zu können, hat sich das Drachenbootsteam etwas überlegt und die Initiative ergriffen: Auf auf der Crowdfunding-Plattform «i believe in you» hat man um Spenden geworben. In einem Video haben die Nachwuchsathleten erklären, wieso sie das Geld brauchen.

Ausserdem haben sie E-Mails an Bekannte und Sponsoren verschickt, um sich am Ende den Traum erfüllen und die Reise nach Venedig finanzieren zu können. Aufgrund der Weltmeisterschaft wurden die Trainings rund um das Drachenbootfahren verschärft.

Normalerweise trifft sich das Team einmal pro Woche, immer am Donnerstag. Als klar war, dass sie an die Weltmeisterschaft fahren werden, gab es drei Trainingseinheiten pro Woche, manchmal sogar vier. Dienstags, Donnerstag, ab und zu am Samstag und am Sonntag wurde regelmässig trainiert.

Die Techniken wurden verfeinert, an der Kondition gearbeitet und die Kraft vergrössert. «Wir trainieren immer mehr, wenn wir wissen, dass wir ein grosses Ziel vor den Augen haben», sagt Bachmann.

Aber auch die Schule wurde nicht vernachlässigt. Die Abwesenheiten wurden genehmigt und Hummel und Bachmann Material zum nacharbeiten mitgegeben. «Einmal im Jahr kann man das sicher machen, ob es auch öfters geht, bin ich mir nicht sicher», sagt Hummel zur Schuldispensation.

Noch keine konkreten Ziele für Zukunft

Nach der Weltmeisterschaft haben sich die beiden noch keine konkreten Ziele gesteckt. Dies liegt auch daran, dass das Team nicht mehr so bestehen wird, wie es jetzt ist. «Jemand aus unserem Team wird volljährig, darf also nicht mehr mit uns Junioren fahren. Somit sind wir eine Person zu wenig im Boot», erklärt Bachmann.

Auch privat wissen sie noch nicht wirklich, wohin sie ihr Weg führen wird. Bachmann besucht das Gymnasium Bäumlihof mit dem Schwerpunkt Bildnerisches Gestalten. Danach möchte er einen Vorkurs für Kunst an der Gewerbeschule absolvieren. Hummel besucht das Gymnasium Münchenstein mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, momentan interessiert ihn die Chemie. Doch auch er lässt seine Zukunft offen.