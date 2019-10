Tennis wie zu alten Zeiten: Der Charme des kleinen Nebenplatzes in der St. Jakobshalle

Im Dauereinsatz stehen auch die Platzanweiser, die strikte Essens- und Trinkverbote einhalten müssen. «Die Zuschauer halten sich nicht immer daran. Wir können auch nicht jede Tasche nach Flaschen kontrollieren», sagt Esther Sennhauser und sieht wie sich zwei Männer mit Bier in einer Alu-Flasche nähern. Instinktiv stoppen Sennhauser und ihr Kollege alle Personen, die verbotene Gegenstände schmuggeln wollen, so als fände eine Polizeikontrolle statt.

Es ist Tennis wie zu alten Zeiten: Zwei Spieler bekämpfen sich, ohne dass eine Technologie millimetergenau über die Position eines Balles befindet. «Das macht es schwierig. Es kann sein, dass man in eine negative Stimmung gerät, weil man einen Ball fälschlicherweise draussen sah», sagt Albot nach seinem geglückten Auftaktsieg.

Da Tennis nicht wie eine Demokratie funktioniert, entscheidet der Schiedsrichter eigenmächtig: Der Ball ist draussen, der Punkt muss wiederholt werden. Die schüchternen Proteste Albots stossen in der kleinen, aber gefüllten Halle auf taube Ohren. Die Entscheidung kann er nicht – wie sonst üblich – anfechten, da der Nebenplatz in der St. Jakobshalle über kein Hawk-Eye-System verfügt.

Wenn die Frisur wichtiger ist als das Spiel

Auch wenn nicht allzu viele Menschen in den Court 1 – der nur an einer Seite über eine Tribüne verfügt – passen, der Stimmung macht dies keinen Abbruch. Das Geklatschte und Gejohle verhallt nicht in einem weiten Rund wie auf dem benachbarten Hauptplatz. Das Publikum sitzt zusammengequetscht auf den orangen Stühlen, die notdürftig auf dem Betonboden installiert wurden. «Die Halle ist zwar klein, aber die Fans haben coole Stimmung für beide Spieler gemacht», lobt Tennisspieler Radu Albot.

Wenige Stunden später ist davon nichts mehr zu sehen. Während auf dem Hauptplatz die Nummer 2 des Turniers, Alexander Zverev, spielt und verliert, verirren sich nur ein paar Hartnäckige für ein Herrendoppel auf den Nebenplatz. Darunter mischen sich auch Tennis-Romantiker. «Auf dem Center Court gab es nur Aufschläge, keine Ballwechsel. Wir sind aber gekommen, um Tennis zu sehen», sagt ein Fan, der mit zwei Kollegen aus dem deutschen Freiburg angereist ist.