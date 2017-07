Ramon Schnyder, Felix Schnyder und Anita Appius vom Törli Sportsteam laufen am Altstadtlauf in Bad Säckigen in Deutschland die 6 Runden über 6'190m in 21:28 resp. 23:01 resp 27:52 dies bei perfekten Laurfbedingungen und sommerlich angenehmen Temperaturen. Ramon Schnyder läuft overall als 7. ins Ziel und klassiert sich in der stark besetzten M20 Alterskategorie auf dem hervorragenden 2. Podestplatz, sein Vater erreichte in der Kategorie M50 den 3. Podestplatz und Anita Appius klassiert sich als 2. bei den Damen W50. (pd)