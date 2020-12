Topskorer Aleksander Spende bleibt langfristig beim RTV

Aleksander Spende wird im Communiqué zu seinem Entschluss, längerfristig in Basel zu bleiben, wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr, dass wir einen gemeinsamen Weg gefunden haben, um mit der Geschichte, die wir begonnen haben, fortfahren zu können. Ich freue mich sehr, Teil dieser Geschichte zu sein. Es liegt an mir, dass ich noch weiter so spiele und dass wir den RTV in den kommenden Jahren gemeinsam auf ein noch höheres Niveau bringen.»

Vorstandsmitglied Tom Ryhiner lässt sich wie folgt zitieren: «Wir sind sehr froh, dass wir Aleks langfristig beim RTV engagieren und somit ein positives Signal für die Handballregion Nordwestschweiz setzen konnten. Aleks hat nicht nur auf dem Feld hervorragende Leistungen abgeliefert, sondern auch seine Qualitäten als Führungsspieler unter Beweis gestellt. Diese Eigenschaften sind auch für die Entwicklung unserer jungen Spieler eminent wichtig. Wir wollen um Alexander Spende herum für die kommenden Jahre eine Mannschaft bauen, mit welcher wir den im Sommer 2020 eingeschlagenen Weg der PeRspekTiVe 2029 weitergehen.»