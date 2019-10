«Beide Teams hätten gewinnen, aber auch verlieren können, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung», lautete das Fazit von Arjan Peço. Der Basler Trainer hatte allerdings nur mässig Freude am Match gehabt und bemängelte, dass sich Hochs und Tiefs zu schnell abwechselten. «Wir haben Probleme in Zone 3» kam ihm wie so oft in den letzten Wochen über die Lippen.

Ebenfalls an Torimpotenz litten die Black Stars bei ihrem Auftritt gegen den FC Rapperswil-Jona. Denn der Aufsteiger war beim Absteiger die klar tonangebende Equipe, hatte eine Unmenge an Cornern und ein klares Chancenplus. Doch im Abschluss fehlte es den Baslern an Präzision, selbst in der Schlussphase, als die Ostschweizer förmlich um ein Gegentor bettelten, wollte der Ball nicht über die Linie. Rapperswil-Jona hingegen nutzte nämlich eine der wenigen Möglichkeiten und gewannen mit 1:0.

SV Muttenz

In der 1. Liga ruhte am Wochenende die Liga, stattdessen stand die 1. Qualifikationsrunde für den Schweizer Cup an. Der SV Muttenz war beim FC Paradiso im Tessin zu Gast. Die Tessiner gingen in der 53. Minute überraschend in Führung, doch die Muttenzer wussten sich in der letzten Minute der regulären Spielzeit doch noch zu belohnen.

Bersan Gökpinar setzte sich am rechten Flügel bis an die Grundlinie durch passte auf Srdan Sudar, der aus spitzem Winkel ausglich. In der Verlängerung kürte sich Sudar endgültig zum Matchwinner, als ihm in der 101. Minute ein abgelenkter Schuss vor die Füsse fiel und der Stürmer vom Fünf-Meter-Eck problemlos den Siegtreffer markierte.