Torloses Unentschieden im Derby zwischen den Black Stars und der FCB-U21 - Muttenz verliert letztes Spiel des Jahres

500 Zuschauer im Leichtathletikstadion zu St. Jakob boten eine schöne Kulisse für das Basler Derby in der Promotion League. Tore bekamen sie aber wie bereits im Hinspiel nicht zu sehen, auch Chancen blieben im Duell zwischen der U21 des FC Basel U21 und dem FC Black Stars Mangelware. „Es war eine von Taktik geprägte Partie, beide Teams wollten so kurz vor der Winterpause ein Negativerlebnis vermeiden“, erklärte Gästetrainer Samir Tabakovic.

Nach dem Seitenwechsel verschob sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Heimelf, die nun immerhin sporadisch im Black-Strafraum zu Gelegenheiten kam, doch Yannick Marchand (49.) und Leonardo Gubinelli (60.) platzierten ihre Schüsse aus wenigen Metern nicht gut genug, sodass Gästekeeper Steven Oberle zweimal abwehren konnte. Besser machten es Dejan Zunic und Leandro Gaudiano, die den Ball jeweils an Oberle vorbei brachten – der Captain scheiterte aber an der Latte (80.) und der Einwechselspieler musste mit Schrecken ansehen, wie Black-Verteidiger Antonio Fischer seinen Versuch auf der Linie klären konnte (83.).

Und weil auf beiden Seiten die Zentrumsspieler die besten ihrer Equipen waren, konnte die Gefahr besonders in der ersten Halbzeit erfolgreich vom eigenen Gehäuse ferngehalten werden – sowohl Rotblau als auch Schwarzweiss kamen nur einmal im Sechzehner zum Abschluss. Immerhin landete jeweils ein Weitschuss an der gegnerischen Torumrandung.

„Mehr als drei, vier Chancen kriegst du gegen ein gutes Team wie die Black Stars nicht – da musst du halt mal einen machen“, seufzte Arjan Peço. Ansonsten hatte der U21-Trainer der Rotblauen am Auftritt seiner Elf – insbesondere nach der Pause – nichts auszusetzen: „Wenn eine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte, dann wir!“ Das sah auch sein Gegenüber Tabakovic so: „Der FCB war physisch, technisch und taktisch sehr stark. Wir können mit dem Resultat sicher zufriedener sein als der Gegner!“

Muttenz unterliegt Bassecourt zuhause klar

Während in der Promotion League in diesem Kalenderjahr noch eine Runde auf dem Programm steht, standen die Teams in der 1. Liga 2019 zum letzten Mal auf dem Rasen. Der SV Muttenz hätte die Winterpause wohl am liebsten um eine Woche vorgezogen, denn die Rotschwarzen unterlagen dem FC Bassecourt gleich mit 1:4.

Der tiefe Boden im Margelcker kam dem spielstarken Heimteam nicht entgegen und auf kämpferischer Ebene hatten die Jurassier klare Vorteile. Hichem Zouai brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung (56.), doch Manuel Alessio brauchte nicht lange, um den Gleichstand herzustellen: Der Topskorer reagierte nach einem von Sturmpartner Srdan Sudar erzwungenen Prellball am schnellsten und traf aus der Drehung (60.).