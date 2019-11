Traktor Basel bringt Näfels an den Rand einer Niederlage - verliert dann aber in extremis

Nach zwei zuletzt nicht in allen Bereichen überzeugenden Leistungen meldet sich Traktor Basel gegen Biogas Volley Näfels eindrücklich zurück. Dank einer kämpferisch hochklassigen Leistung verdient sich das Team einen Punkt gegen den Favoriten aus Näfels.

Ausgetragen wurde die Partie anstatt im Sportzentrum Rankhof in der kleineren Margarethen-Turnhalle. Den Zuschauern schien dies aber nichts auszumachen, die Stimmung war während des gesamten Matchs ausgezeichnet, das lautstarke Publikum schien das Heimteam phasenweise geradezu zu beflügeln.

Traktor mit Traumstart im 1. Satz

Traktor Basel startete gut in den ersten Satz und war sogleich präsent auf dem Feld. Dank starken Sprung- und Floataufschlägen geriet Näfels Annahme immer wieder unter Druck, was ihren Spielaufbau erheblich beeinflusste. Traktor hingegen agierte in nahezu allen Belangen solid und somit dürfte sich manch ein Zuschauer die Augen gerieben haben, als Basels Führung immer grösser wurde. Den Vorsprung liessen sie sich nicht mehr nehmen, der erste Satz ging mit 25:20 an die Aussenseiter.