Traktor Basel gewinnt den Krimi gegen Volley Luzern

Erst im letzten Satz wurde die hoch spannende Partie in Luzern entschieden. Nachdem Traktor Basel die ersten beiden Sätze mit fünf und sechs Punkten Vorsprung gewann, war Volley Luzern an der Reihe. Basel verpasste es, im dritten Satz den Sack zuzumachen, sodass der Folgende mit 25:22 an den Gegner ging. Es folgte ein Krimi im letzten Satz. Die Führungen wechselten sich im Minutentakt ab und beide Teams kämpften um den Sieg. Nach mehreren abgewehrten Matchbällen auf beiden Seiten war

es dann Traktor, das mit einem letzten Kraftakt das Spiel entscheiden konnte. Der Sieg gegen den Luzerner Tabellennachbarn ist der zweite der Saison.