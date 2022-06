Transfer Anton Kade wechselt von Hertha BSC Berlin zum FC Basel Der FC Basel hat den 18-jährigen deutschen U-Nationalspieler Anton Kader verpflichtet. Der Linksaussen hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann hatte am Montag beim Trainingsauftakt angekündigt, dass diese Woche noch etwas gehen könnte. Und bereits am Mittwoch hat der FC Basel den nächsten Transfer verkündet.

Der 18-jährige Flügelstürmer Anton Kade wechselt aus dem Nachwuchs von Hertha BSC Berlin in die Schweiz, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat. Kade passt perfekt ins Beuteschema von FCB-Boss David Degen: bei einem grossen Klub ausgebildet, Juniorennationalspieler und marktwertsteigerbar.

Da Kades Vertrag in der Hauptstadt ausläuft, kostet er den FCB keine Ablöse. Der deutsche U-Nationalspieler wird am Donnerstag ins Training einsteigen. Allerdings ist er wegen den Folgen eines Aussenbandrisses noch nicht bereit fürs Mannschaftstraining. Kade ist somit keiner, der die akuten Baustellen des FCB-Kaders im Sturm, in der Innen- und Linksverteidigung behebt. Doch aufgrund seiner Anlagen könnte er mittelfristig eine Verstärkung auf dem Flügel werden.

Bei Hertha bedauert man Kades Wechsel ins Ausland. Der Geschäftsführer Sport Fredi Bobic sagt: «Anton hat sich dazu entschieden, nach seiner langen Zeit bei Hertha BSC nun neue Wege zu gehen und ausserhalb Berlins Erfahrungen zu sammeln, was wir wirklich bedauern.»

Kade, der neben Sayfallah Ltaief zweite Neuzugang für die FCB-Offensive, lässt sich im Communiqué mit folgenden Worten zitieren: «Ich hatte viele gute Gespräche mit David Degen und seinem Team, in denen sie mir einen Plan aufgezeigt haben, wie sie junge Spieler entwickeln möchten. Der Klub hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass er junge Talente fördert und weiterbringt – und das ist natürlich auch mein persönliches Ziel.»

Und Kaderplaner Kaufmann sagt: «Anton Kade verfügt mit seinen erst 18 Jahren bereits über einiges an Erfahrung, inklusive den vier Einsätzen in der 1. Bundesliga. Er wurde in den letzten knapp zehn Jahren bei Hertha BSC hervorragend ausgebildet und wird uns vorwiegend auf dem linken Flügel unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen, talentierten Spieler, der über eine tolle Mentalität verfügt, langfristig an uns binden konnten.»