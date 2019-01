Die Spieler des FC Basel stehen vor ihren mitgereisten Fans. Sie jubeln – nicht ausgelassen, sondern kontrolliert. Sie lassen sich feiern – nicht ausgiebig, sondern kurz. Denn auch wenn der FC Basel soeben 3:1 gegen St. Gallen gewonnen hat, das Spiel nach einem 0:1-Rückstand hat drehen können, endlich den ersten Auswärtssieg hat einfahren können an diesem zehnten Spieltag der Super League und erst noch den Rückstand auf YB um drei Punkte hat verkürzen können: Alles ist deshalb nicht gut.

Der Himmel über Basel ist vielleicht etwas blauer geworden, die Sonne etwas strahlender, aber die Wolken, sie sind noch nicht ganz verschwunden. Sie verhängen den Himmel noch immer etwas. So sagt auch Eray Cömert: «Wir wissen, dass nicht alles gestimmt hat.» Aber er sagt auch: «Es ist wichtig, dass wir dieses Spiel haben drehen können. Und es ist wichtig, dass wir auch auswärts gewinnen können.»

Mangel an Konzentration

Dass sich der FCB an diesem Samstagabend seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison holen würde, hat sich nicht von Beginn an abgezeichnet. Die im Vergleich zum Lugano-Spiel nur auf einer Position veränderte Basler Mannschaft beginnt zwar besser und kommt mit Albian Ajeti bereits in der sechsten Minute zu einer ersten Grosschance, aber der Ex-St.-Galler kann diese nicht nutzen. Das gleiche Bild zeigt sich auch 25 Minuten später.

«Wir haben einmal mehr die Tore nicht gleich machen können. Obwohl ich die ganze Woche darauf hingewiesen habe, dass wir effizienter und konzentrierter sein müssen. Leider hat das nicht gereicht», sagt FCB-Trainer Marcel Koller. Der Mangel an Konzentration bei den Baslern ist aber nicht nur offensiv, sondern auch in der Defensive ein Problem. Die immer wieder wechselnde Besetzung der Abwehr scheint die Spieler so sehr zu verunsichern, dass die Abstimmung wie vor dem 0:1 der St. Galler inexistent ist.

Vincent Sierro nutzt dies aus und triff in der 31. Minute. Sechs Minuten später stellt Ajeti den Gleichstand wieder her. Nach der Pause entwickelt sich eine Partie, die auf beide Seiten kippen könnte. Zwar kommt St. Gallen besser aus der Kabine, nutzt die Feldüberlegenheit aber nicht aus. Das muntere, intensive Hin und Her unterhält genauso sehr, wie es den Ausgang offen hält.

Wie ein Tennisspiel

Ricky van Wolfswinkel sagt nach dem Spiel, «das Auf und Ab war wie ein Tennisspiel. Das ist schön zu sehen für die Leute, aber es ist nicht das, was Fussballer machen wollen.» Der Holländer ist es dann, der das Spiel für den FCB in die richtigen Bahnen lenkt. Nach einem schönen Zusammenspiel mit Dimitri Oberlin sieht er den besser positionierten Luca Zuffi, welcher van Wolfswinkels Pass einschiebt. Drei Minuten später sorgt Blas Riveros in der 84. Minute erneut nach schöner Vorlage van Wolfswinkels für die Entscheidung und den Schlussstand von 3:1.

«Ich glaube nicht, dass wir diesen Sieg gestohlen haben», sagt Koller. Aber auch er weiss, dass dieser Sieg nicht alle Mängel im Basler Spiel kaschieren kann. «Die Selbstverständlichkeit fehlt uns noch.» Genauso wie die Stabilität in der Defensive und die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. «Wir müssen ruhiger am Ball sein und dürfen ihn nicht so schnell hergeben. So laufen wir nämlich in Konter», ergänzt Cömert die Mängelliste und streicht heraus, dass noch erkannt werden muss, «wann wir ein Spiel beruhigen und wann wir es schnell machen müssen.»

Dass es trotz der alles andere als perfekten Darbietung für den ersten FCB-Auswärtssieg gereicht hat, ist vor allem zu diesem Zeitpunkt wichtig. Heute reist die Hälfte der Mannschaft zu ihren Nationalteams. Der Sieg bringt Ruhe in die Meisterschaftspause. Genauso wie das Wissen, dass man den Rückstand auf YB immerhin hat auf elf Punkte eindampfen können. Es sorgt für eine kleine Aufhellung der Grosswetterlage in Basel. Für die Rückkehr der sonnigen Zeiten reicht es aber bei Weitem noch nicht.