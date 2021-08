Olympische Spiele Höhenflug gebremst: Salome Lang zahlt in Tokio Lehrgeld Salome Lang bleibt in Tokio deutlich unter ihrer Bestmarke und verpasst die angestrebte Finalqualifikation. Danach stellt sie den olympischen Geist unter Beweis.

Salome Lang scheitert an den Olympischen Spielen an der 1,90-Meter-Marke. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Ambitionen von Salome Lang vor ihren ersten Olympischen Spielen waren hoch: Nichts anderes als der Finaleinzug sollte her. Und Lang hatte guten Grund, optimistisch in den Wettkampf zu starten. Zu stark war ihr bisheriger Sommer, in dem sie in neue Sphären vordrang. Mit übersprungenen 1,97 Metern verbesserte sie im Juni ihren eigenen Schweizer Rekord. 1,95 Meter war die Höhe, die sie in Tokio zu springen hatte, um im Finalfeld mit 13 weiteren Athletinnen ihren Platz einzunehmen. «Ich weiss, dass ich diese Marke überspringen kann», zeigte sie sich im Vorfeld zuversichtlich. Doch im Olympiastadion von Tokio war sie von ihrer Bestleistung weit entfernt. Und so musste sie ihren Traum von einer Finalteilnahme früh begraben. Ausgerechnet an Olympia wird ihr Höhenflug gebremst.

Dabei begann der Wettkampf für die 23-jährige Baslerin vielversprechend. Sowohl bei 1,82 als auch bei 1,86 Metern brauchte sie jeweils nur einen Versuch. Als die Latte aber auf 1,90 Metern lag, war das eine Barriere, die nicht zu überwinden war. Nicht im ersten Versuch, bei dem sie die Latte nur leicht touchierte, nicht beim zweiten und schliesslich auch nicht beim letzten. Und so endete ihre Olympia-Premiere, die mit vielen Erwartungen begann, mit einer bitteren Enttäuschung. «Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden. Und ich werde nicht lügen, dass es Tränen gab, nachdem ich realisierte, wie schlecht sie war», schrieb Lang auf Instagram. Schon zuvor, kurz nach dem Wettkampf, bemängelte die Baslerin, dass die Sprünge technisch unsauber waren. Mühe bereitete ihr insbesondere der Boden, der in Tokio besonders hart sei. Die dadurch erzeugte Kraft konnte sie nicht umsetzen und verfügte so nicht über die beim Hochsprung notwendige Innenlage.

Lang hat den olympischen Geist verinnerlicht

Doch wer sah, wie Lang nach ihrem letzten verpatzten Sprung zuerst die Hände enttäuscht über dem Kopf zusammenfaltete, dann diesen kurz nach hinten legte und sich schliesslich lächelnd und klatschend verabschiedete, der merkte: Lang hat den olympischen Geist verinnerlicht. Nicht, dass sie einfach in Tokio dabei sein wollte, dafür waren die Ambitionen zu hoch. Doch es zeigt, dass sie neben der Enttäuschung auch Raum findet für Freude. Darüber, dass ihr bereits mit der Qualifikation für Olympia ein Meilenstein in ihrer Karriere gelang. Und so schreibt sie auf Instagram auch: «Der Stolz, eine Olympionikin zu sein, die Freude, die ich während des Wettkampfs verspürte, die Dankbarkeit, das zu tun, was ich tue und die Leute, die mich dabei begleiten, sind grösser als die Enttäuschung.»

Und so trug Lang auch nach der Enttäuschung noch stolz jenes Schmuckstück, das sie schon während des gesamten Wettkampfs begleitete: die olympischen Ringe.