FCB-Trainingslager Übung in letzter Minute abgebrochen: Klubführung und Mannschaftsrat entscheiden sich doch noch gegen Dubai Unmittelbar vor dem Abflug nach Dubai bläst der FC Basel das ohnehin umstrittene Vorbereitungscamp in den Emiraten ab. Einige Spieler befanden sich ferienbedingt bereits am Golf, andere sind in Basel positiv auf das Coronavirus getestet worden - das Chaos war am Montag perfekt.

Vergebliche Liebesmühe: Knapp eine Stunde vor Abflug in Kloten kam vom FC Basel die Absage des Trainingscamps in Dubai. Hier der Mannschaftsbus mit Spielern und Material vor dem Terminal. Keystone

Soll man es den ganz normalen Wahnsinn nennen, der nun mal bei einem Profiklub am ersten Tag nach einer kleinen Festtagspause ausbricht? So ein Tag, begleitet von Transfernachrichten im Stundentakt und drei positiven Coronatests war der Montag beim FC Basel, getoppt jedoch von der Absage seines Trainingslagers in Dubai in allerletzter Minute.

Ein fast 60-köpfiger Tross hatte fast schon Platz genommen im Etihad-Flug zur Mittagszeit von Zürich-Kloten nach Abu Dhabi, als die Reissleine gezogen wurde. Am Flughafen-Terminal fiel der Entscheid, die Reise nicht anzutreten. Die Klubführung mit CEO Dani Büchi, der Mannschaftsrat und weitere Spieler diskutierten. Telefonisch zugeschaltet aus Dubai war Klub-Boss David Degen, der die Festtage und den Jahreswechsel in dem Emirat verbracht hat.

Drei positive Coronatests bei Spielern und Staff

Nicht nur Degen, auch ein halbes Dutzend FCB-Spieler ist nach den Ferien gleich am Golf geblieben und nun nach Basel zurückbeordert worden. Ausserdem waren Arthur Cabral und Tomás Tavares direkt aus ihren Heimatländern unterwegs nach Dubai.

Am Sonntag hatte sich der Grossteil der Profis und des Betreuerstabs in der Basler Rennbahnklinik einer PCR-Testreihe unterzogen. Ergebnis: Drei positive Personen, die sich daheim in Isolation begaben und von der Passagierliste gestrichen wurden. In Kloten fand dann am Montagmittag eine «weitere Lagebeurteilung» statt, wie der FCB schreibt, und weiter: «Ein Abwägen sämtlicher Umstände führten zum Entschluss, die Reise nicht anzutreten.» Die Pandemie-Entwicklung der letzten Tage sowie jüngst rasch steigende Infektionszahlen in den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten eine zu grosse Unsicherheit für ein geordnetes Trainingslager dargestellt.

Keine Rolle, präzisiert der FCB, hätten Meldungen vom Wochenende gespielt, wonach die Emirate vom 10. Januar an Ungeimpften die Ausreise untersagt. Diese Regelung gilt vorerst nur für Einheimische.

Die Fans bekommen doch noch ihren Willen

Spät, aber nicht zu spät ist der FCB also zur Einsicht gekommen, die Übung abzubrechen. Und ist damit nicht ganz freiwillig der Aufforderung von Teilen seiner Fans doch noch gefolgt, die vor Wochen auf Transparenten im Stadion postuliert hatten: «Räägeboge während dr EM und Trainingslager im arabische Ruum: Schwerpunggt Rumpfstabilität für mee Rückgrat. Üebig abbräche!»

Was sich in Kloten auf dem Trottoir vor dem Terminal abgespielt hat, wird von Beteiligten als sachliche Auseinandersetzung geschildert – unter freilich reichlich chaotischen Umständen. Zum Teil waren Spieler dabei, die ihre PCR-Tests nicht am Sonntag in Basel absolviert hatten, sondern direkt aus den Ferien oder von zu Hause zur Besammlung am Airport kamen.

Dubai – für die Klubspitze auch Prestigesache

Bis zuletzt hatte die Klubführung auf das Trainingslager in Dubai gesetzt. Ursprünglich war das übliche Winter-Camp in Marbella aus Spargründen sogar gestrichen worden. Um dann eine Einladung von einem ägyptischen Medienunternehmen nach Dubai anzunehmen, verbunden mit der Verpflichtung zu attraktiven Testspielen. Nach der epidemiebedingten Absage des belgischen Spitzenklubs RSC Anderlecht und dem Rückzug von Zamalek SC aus Kairo aus denselben Gründen, steht in den Sternen, was aus den finanziellen Versprechungen für den FCB geworden wäre.

Muss seinen Trainingspläne überarbeiten: FCB-Cheftrainer Patrick Rahmen. Keystone

Ungeachtet dessen machte es zuletzt den Anschein, als ob das umstrittene Trainingslager in Dubai auch zur Prestigeangelegenheit für die Klubführung des FCB geworden war. Bis nun der Punkt erreicht worden ist, an dem auch die Spieler offensichtlich aufbegehrt haben und sich nicht auf einen unter den pandemischen Gesichtspunkten ungewissen Trip einlassen wollten.

Nun geht die Vorbereitung für die Saisonfortsetzung am 30. Januar (in Luzern) also zunächst einmal in Basel los. Am Montag konnte Cheftrainer Patrick Rahmen nicht mehr zum Training bitten, da sich das gesamte Material bereits reisefertig verstaut in Kloten befand. Wie es heisst, sucht der FCB nun Testspielgegner und prüft Alternativen für die kommenden Tage und Wochen, die einen Witterungsumschwung bringen sollen und die Trainingsbedingungen in der Region nicht erleichtern werden.