Was einst Mitte der 70er-Jahre, als Pionierturnier vom CVJM Birsfelden und dem Kantona­len Sportamt Baselland ins Leben gerufen, begonnen hatte, ist heute ein Stelldichein des (über-)regionalen Nachwuchs-Basketballes.

Die Starwings, das Kombinat aus dem „Cevi“ Birsfelden und BC Arlesheim, organisiert, weiterhin in enger Mit- und Zusammenarbeit mit dem Baselbieter Sportamt, dieses Turnier, das seit Bestehen der schmucken Sporthalle Birsfelden nicht mehr in der Kantons-Hauptstadt, sondern eben in „Blätzbums“ stattfindet.

Und das OK, unter der Führung von Pascal und Michel Donati, kann mit erfreulichen Zah­len aufwarten. Mit 43 Teams, darunter auch Mannschaften aus Zürich (Grasshoppers, de­ren jüngste Sektion übrigens die Basketballer sind) und Teams aus Lörrach (der lokale CVJM hatte stets eine enge Bindung zu Birsfelden), konnte man einen neuen Teilnehmer­rekord vermelden.

Gespielt wird am Samstag und Sonntag in der Sporthalle Birsfelden – und zwar in den Kategorien U20, U17 und U15 (Jungs und Mädels) sowie U13 und U11, wo Mixed-Teams die Regel sind.

Eine erste Standortbestimmung

Seit den Sommerferien sind die diversen Nachwuchs-Equipen im Training. Die neue Spiel­zeit fängt anfangs Oktober an, so dass dieses Turnier stets ein erster Indikator über den Formstand ist. Natürlich haben alle den Ehrgeiz, so viele Körbe und Punkte, und somit auch Siege, zu erzielen. Dennoch haben für sehr viele Trainer die „nackten“ Resultate nicht erste Priorität, sondern es geht darum, sich – unter Wettkampf-Bedingungen - einen Überblick zu machen.

Und für die Allerjüngsten ist es oft das erste Mal, das sie clubmässig Basket spielen. Die vielen Besucher lassen die Nervosität steigen – aber mit der ers­ten geglückten Aktion, die nicht immer ein Korberfolg sein muss, wissen sie, dass sie mit Bas­ketball die richtige Sportart ausgewählt haben.

Fitness – aber ohne Ball

Am Montagmorgen sind die beiden US-Profis Justin Mitchell (ein Neffe des legendären Ex-Spielers Vernard Hollins) und Jamal Aytes in der Schweiz eingetroffen. Und haben abends erstmals mit ihren Teamkollegen trainiert. In der legendären Rheinparkhalle, wo „nur“ Fit­ness (einen Basketball gab es weit und breit nicht) auf dem Programm stand.