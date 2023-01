Umfrage Machen Degen und Frei einen guten Job? Wirds Rang 2? Das FCB-Barometer vor dem Rückrundenauftakt Am kommenden Wochenende startet die Super League aus dem Winterschlaf. Der FC Basel will angreifen, um das Saisonziel Rang 2 noch zu erreichen. Gelingt's und wie weit geht es europäisch und im Cup?

David Degen muss sich im Januar 2023 so einige Fragen stellen. Toto Marti/freshfocus

Alex Frei ist trotz zwei Testspielniederlagen im Trainingslager guter Dinge. Die Hinrunde hat er analysiert und in seinem ersten Trainer-Job auf Super-League-Niveau auch Fehler zugestanden. Das Ziel, dass er mit seiner Mannschaft ausgerufen hat, lautet Aufholjagd. Diese startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in St. Gallen.

David Degen hat an der Bilanzpressekonferenz Mitte Dezember die drängendsten Fragen beantwortet. Seither hat sich der FCB-Präsident wieder rar gemacht. Klar ist jedoch, er absolviert aufgrund der finanziellen Situation des Klubs (sämtliche Reserven sind aufgebraucht, es droht ein Defizit) einem Balanceakt zwischen sportlichen Ambitionen und finanziellen Möglichkeiten. Aber Degen ist zuversichtlich, dass er den Klub aus dieser Situation manövriert. Der Ex-Spieler und -Spielerberater ist nach wie vor überzeugt, dass man mit guter Arbeit auch im Schweizer Fussball Profit machen kann. Beim letzten bz-FCB-Barometer im Juli beantworteten 51 Prozent die folgende Frage mit Ja.

Seit dem 1. Januar hat der FC Basel einen neuen Sportdirektor. Es ist Ex-Trainer Heiko Vogel, der seine Einstands-Pressekonferenz wegen Eis am Flughafen München verpasste und wegen einer Krankheit erst verspätet im Trainingslager eintraf. Doch unterdessen hat Vogel seine Arbeit aufgenommen und erklärt, wie seine Rolle aussieht.

Nach dem Überstehen von zwei K.o-Runden in extremis gegen Bröndby und Sofia wurde der FC Basel in der Conference League hinter Slovan Bratislava Gruppenzweiter, was wichtige Uefa-Prämien in die Kasse spülte. Im Februar kommt es im Sechzehntelfinale zum Duell mit Trabzonspor.

David Degen hat nach der Hinrunde, wo doch der ein oder andere Punkt zu wenig gewonnen wurde, Rang 2 als Ziel ausgerufen. Dadurch würde der FCB in der kommenden Saison in der Champions-League-Qualifikation starten und hätte eine Europacup-Gruppenhase beinahe auf sicher, da man bei einer Niederlage immer erst in die Europa- und dann in die Conference League absteigen würde und nur beim Verlieren aller drei Quali-Runden nicht in einer europäischen Gruppe spielt.

Bisher gab es im Gegensatz zu vorherigen Transferfenstern wie angekündigt nur sehr wenig Bewegung im Kader des FCB. Lediglich Hugo Novoa stiess neu zum Team, während bisher nur Noah Katterbach die Mannschaft (in Richtung Hamburg) verliess. Allerdings sollen noch weitere Spieler abgegeben werden, da das Kader als zu gross befunden wurde und fünf Spieler in die U21 abgeschoben wurden.

Der St. Jakob-Park soll runderneuert werden. An den Kosten von rund 65 Millionen Franken soll sich auch die öffentliche Hand mit 50 Millionen Franken beteiligen. Noch hat die Politik in den beiden Basel das Projekt nicht vors Parlament gebracht.

Die Finanzreserven des FC Basel sind restlos aufgebraucht. Auch wenn sich der Verlust im Geschäftsjahr 2022 gemäss David Degen in Grenzen hält, könnte der Klub schon bald gezwungen sein, ein Defizit auszugleichen. «Wir müssen dann auch über eine Kapitalerhöhung nachdenken», sagte Degen auf Anfrage im Dezember. So oder so: Der Spielraum für Investitionen ist klein.