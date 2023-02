Super League Und wieder kommt es knüppeldick für den FC Basel Ein diskutabler Handspenalty kostet den FC Basel beim 2:2 gegen Servette in der 96. Minute den Sieg. Die Mannschaft von Interimscoach Heiko Vogel dreht die Partie zunächst in grossem Stil, demonstriert aber auch erneut ihre Anfälligkeit.

Die Penaltyszene in der 93. Minute: Im Luftduell mit Samba Diba springt Fabian Frei (links) der Ball an den Oberarm.

Man war, als 90 Minuten im St. Jakob-Park vorüber waren, geneigt an ein kleines Naturwunder zu glauben: einen zweiten Basler Sieg in der Super League hintereinander. Das ist in dieser Saison erst einmal gelungen, vor ungefähr viereinhalb Monaten. Es hätte der Befreiungsschlag sein können, von dem beim FC Basel geträumt wird, es wäre ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel geworden, der Rückstand zu Servette auf dem gelobten zweiten Tabellenplatz wäre auf vier Längen verkürzt worden, aber dann kam es wie so oft in dieser Saison ganz anders und mal wieder knüppeldick.

Der Nachmittag im Joggeli bot einiges. Bunte Basler Fasnachtstrikots etwa, deren Motto «Zusammen im Takt» zunächst vom Heimteam fussballerisch nicht eingelöst werden konnte. Dann strolchte ein junger Mann durch die Coachingzone des FCB. Wie sich herausstellte offenbar ein Scherz eines Comedyteams des SRF. Der Mann wurde nach ein paar Minuten aus dem Stadion-Innenraum hinauskomplimentiert.

Telegramm FC Basel – Servette Genf 2:2 (0:1) St.-Jakob-Park. – 19443 Zuschauende. – SR Schärer.

Tore: 21. Antunes 0:1 (Pflücke). 51. Amdouni 1:1 (Diouf). 61. Zeqiri 2:1 (Amdouni). 96. Bedia 2:2 (Handspenalty).



Basel: Hitz; López (86. Lang), Adams, Pelmard, Calafiori (50. Burger); Frei; Novoa (73. Males), Diouf, Amdouni, Ndoye (73. Kade); Zeqiri (86. Xhaka).

Servette: Frick; Mbabu (79. Magnin), Rouiller, Severin, Baron; Valls (69. Cognat), Cespedes (79. Diba); Stevanovic, Antunes (62. Kutesa), Pflücke; Crivelli (62. Bedia).



Bemerkungen: FCB ohne Augustin, Comas (verletzt), Akalé, Essiam, Sène (ohne Aufgebot). Servette ohne Clichy, Douline, Fofana, Rodelin. – Gelb-Rot: 97. Frei (Reklamieren). – Verwarnungen: 53. Rouiller (Foul). 59. Mbabu (Foul). 71. Cognat (Foul). 88. Frei (Foul). – 57. Frick lenkt Zeqiri-Schuss an Querlatte.

Die ersten Chancen gehörten Servette gegen ein müdes und fehlerhaftes Gastgeberteam, das am Freitag von der langen Europacupreise ans Schwarze Meer zurückgekehrt war. Weil die Genfer ihren Offensivbetrieb jedoch bald einmal einstellten, führte das dazu, dass zur Pause 65 Prozent Basler Ballbesitz festgehalten wurden. Allerdings auch ein 0:1-Rückstand, weil Kasim Adams sich (mal wieder) einen grauenhaften Fehler erlaubte und sein Querschläger zur idealen Vorlage für Alexis Antunes wurde (21. Minute).

Eine furiose zweite Halbzeit, die nicht genug war

So stumpf der FCB in der Offensive war in der ersten Halbzeit und so flattrig in der Abwehrarbeit, so «konsequent und couragiert» (Heiko Vogel) trat er nach dem Seitenwechsel auf. Innert zehn Minuten drehten der seine bestechende Form unterstreichende Zeki Amdouni (sechstes Tor in diesem Jahr) sowie Andi Zeqiri (dritter Treffer im gleichen Zeitraum) die Partie. Der Interimstrainer des FCB sprach deshalb hinterher von einer «furiosen zweiten Halbzeit» seiner Mannschaft. Wiewohl: sie war nicht furios genug.

Wie gewonnen, so zerronnen: Die Basler in ihren bunten Fasnachtsshirts mit Andi Zeqiri, der hier für sein Tor zum 2:1 gefeiert wird von Wouter Burger und Zeki Amdouni (rechts), dem Schützen des Ausgleichs. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Basler hatten die Genfer am Wickel und drängten auf den dritten Treffer. Ein erstes Mal griff der Videoassistent ein, als Schiedsrichter Sandro Schärer gegen Yoan Severin irrtümlich auf Handspenalty entschied. Von guten Basler Gelegenheiten sah Amdouni seinen Schuss in der 81. Minute pariert.

Doch im gleichen Masse, wie der FCB etwas gar naiv mit dem knappen Vorsprung agierte, mobilisierte Servette seine Kräfte, zeigte die Mannschaft von Alain Geiger die Moral, die sie auf Platz 2 der Super League geführt hat. Der eingewechselte Ex-Basler Dereck Kutesa hatte zwei exzellente Ausgleichschancen und dann kam die aus Basler Sicht verhängnisvolle dritte Nachspielminute.

Diese FCB-Mannschaft bleibt ein fragiles Gebilde

Den Elfmeterpfiff gegen Fabian Frei kann man eingedenk einer unendlichen Debatte um die Handspiel-Auslegung rauf und runter diskutieren. Am Ende sprach ein gefasster, seinen Frust gut verbergender Heiko Vogel von einem «Penalty, den wir fressen» sowie von einem «Unentschieden, das wir hinnehmen müssen». Wohingegen der Servettien Patrick Pflücke frohlockte: «Den Elfmeter und den Punkt nehmen wir gerne mit.»

Somit bleibt auch nach dem Trainerwechsel ein Charakterzug dieser Basler Mannschaft signifikant: ihre Fragilität und Verwundbarkeit. Der Nackenschlag gehört zum Programm des FCB in einer Saison, in der er auf der Stelle tritt, mit sieben Punkten Abstand zu Servette und lediglich fünf bis zum letzten Platz. Am Donnerstag wechselt der FCB die Baustelle wieder, versucht er gegen Trabzonspor ein weiteres Comeback im Europacup, um am Sonntag in Lugano einen weiteren Anlauf im harzigen Liga-Alltag zu nehmen.