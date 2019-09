Die Ausgangslage war für beide Mannschaften ähnlich, den Klassenerhalt als Saisonziel und die ersten beiden Punktspiele wurden verloren. Trotzdem, der RTV ging gegen den Aufsteiger als Favorit in das Spiel. »Wir sind nach Endingen gekommen und wollten unbedingt punkten.» so Teammanager Oliver Haevel zum Ausgangspunkt vor dem Spiel.

Nach ausgeglichenen ersten Spielminuten ging der RTV erstmals in Führung (7.) und baute diese gleich auf 4:6 (9.) aus. Vit Schams im Endinger Tor verhinderte mit seinen 2 Meter Körperlänge mehrfach einen grösseren Vorsprung für die Basler. Für viel Betrieb vor seinem Kasten sorgte vor allem die rechte Angriffsseite des RTV. Luca Engler und Ariel Attenhofer kamen immer wieder in gute Abschlusspositionen. Gegen Ende der 1. Halbzeit (24.) kam der TV Endingen jedoch wieder heran und ging kurzzeitig sogar in Führung (12:11). Doch auch der RTV konnte sich auf seinen Torhüter verlassen. Andrè Willimann zeigte mehrere Paraden und hielt seinem Team kurz vor der Pause die insgesamt verdiente 13:14 Pausenführung fest.

In der 2. Halbzeit zog der RTV mit einem vier-Tore-Lauf auf 15:18 (36.) davon. In dieser Phase verteidigte der RTV mit einer neuen Variante. Luca Engler deckte vorgezogen auf der Spitze einer 5:1-Abwehrformation. Durch schnelles Umschaltspiel nutzen die Basler zudem Fehler der Endinger konsequent aus. Die Führung hielt der RTV bis in die 55. Minute. In den fünf Minuten zuvor war abermals der Tscheche Schams zu grosser Form aufgelaufen und parierte sein Team praktisch zum 26:26 Ausgleich. Danach entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. In der letzten Minute hatte der RTV sogar noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Diese blieb jedoch ungenutzt und darum stand es nach 60 Minuten 30:30 unentschieden.

Der RTV schaffte es insgesamt nicht, seine guten Ansätze mit zwei Punkten zu veredeln. Trotz Verbesserungsmöglichkeiten im Abschluss, sieht Haevel den RTV auf Kurs «Wir brauchen sicher noch Zeit in unserer Entwicklung. Diese werden wir uns geben und nehmen den Punkt am Ende gerne mit.»