Unerwartetes Torspektakel: Der FC Basel gewinnt mit 6:1 gegen Winterthur und steht im Cupfinal

Es wird tatsächlich auch noch Fussball gespielt in Basel. Und das nahmen die Herren in Rotblau heute sehr ernst. Kollers Elf gewinnt mit 6:1 gegen den FC Winterthur. Ein etwas schmeichelhaftes Resultat, kam doch der FCW zu einigen, wirklich guten Chancen. Nichtsdestotrotz: Das Joggeli hatte ein Torspektakel dringend nötig. Und wer weiss, vielleicht liegt ja am kommenden Sonntag gegen die Berner Young Boys tatsächlich noch ein Cupsieg in der Luft…