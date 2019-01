Doch seine Mannschaft zeigte auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Stadion an der alten Försterei gegen das Team von Ex-FCB-Trainer Urs Fischer eine gute Leistung. Zum Bier mit den alten Kollegen am Freitagabend kam es nicht, weil die Mannschaft später als erwartet in Berlin eintraf. Dennoch war das Wiedersehen mit den alten Kollegen für Urs Fischer «natürlich sehr schön.»

Unterschiedliche Halbzeiten

Zum Spiel: Bereits nach vier Minuten geht der FCB in Führung. Kevin Bua flankt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo der nur 1,66 Meter grosse Aldo Kalulu per Kopf einnickt und anschliessend ausgelassen über das seltene Kopfballtor-Erlebnis jubelt. In einer ereignisreichen ersten Hälfte gelingt es Union Berlin, das Spiel zu drehen. Erst schliesst Sebastian Polter einen Konter zum 1:1 ab.

Neun Minuten später bekommt der FCB den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum. Carlos Zambrano grätscht den Ball erst zum Gegner und wird dann auch noch getunnelt, bevor Grischa Prömel das Heimteam in Führung schiesst.