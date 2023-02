Unihockey Am Ende fehlen Unihockey Basel Regio zwei Punkte für einen Playoff-Platz Unihockey Basel Regio verliert die letzten zwei Spiele und den achten Rang. Damit ist die Saison für UBR beendet.

Lehrgeld gezahlt: Aufsteiger Unihockey Basel verpasst die Playoffs in der Nationalliga A knapp.

Ein Blick auf die Unihockey-NLA-Tabelle zwei Spieltage vor Ende der Qualifikationsrunde versprach eigentlich Hochspannung für den Doppelspieltag am Wochenende. Während die ersten sieben Teams noch um die oberen Platzierungen in Frage kamen, ging es für gleich drei Teams um den begehrten achten Platz: für Unihockey Basel Regio, Floorball Thurgau und UHC Alligator Malans.

Gerade einmal einen Punkt trennten die drei Teams auf Rang acht bis zehn nach dem 19. Spieltag. Basel, mit 23 Punkten auf Platz 8, hatte zumindest auf dem Papier einen kleinen Puffer auf Thurgau und Malans, die ihnen mit 22 Punkten aber dicht auf den Fersen waren. Und in Anbetracht des verbleibenden Schlussprogramms hatten die Basler diesen kleinen, aber feinen Puffer dringend nötig.

Denn am Freitag war mit GCK Zürich kein geringeres Team, als den aktuellen Leader zu Gast in Basel. Aber auch Malans hatte mit dem aktuellen Tabellenzweiten Köniz keinen leichten Gegner. Einzig Thurgau sah mit dem vorletzten Uster einen vermeintlich einfacheren Gegner vor der Brust.

Die beiden letzten Spieltage haben es in sich

Den Anfang machten die Basler am Freitagabend zu Hause gegen GCK Zürich. Dass dies keine einfache Aufgabe werden würde, war wohl jedem, der einen Blick auf die Tabelle wirft, bewusst. 22 Punkte trennen die beiden Teams, Zürich siegte sieben Mal mehr als die Basler.

Aber die Hausherren bewiesen in dieser Saison bereits schon einmal, dass man das Team aus Zürich durchaus schlagen kann. Ende November waren es nämlich die Basler, die mit 9:7 als Sieger vom Platz gingen. Aber nach einem guten ersten Drittel am Freitag, in dem beide Teams jeweils ein Tor be jubeln konnten, war schnell klar, dass den Zürcher diesmal nicht das Wasser zu reichen war. Der Leader der NLA traf noch neun weitere Male, während den Basler nur noch zwei Tore gelangen und sonst nichts mehr ausrichten konnten. Am Ende mussten sie eine schmerzhafte 3:10-Niederlage hinnehmen.

Am Samstag jedoch blühten die Playoff-Hoffnungen der Basler noch einmal auf, denn sowohl Thurgau als auch Malans verloren ihre Spiele und so blieb die Tabellensituation vor dem letzten Spieltag unverändert.

Wie üblich wurden alle Begegnungen des letzten Spieltages gleichzeitig angepfiffen. Und sicher war: Basel musste siegen. Denn obwohl immer noch dieser eine Punkt Vorsprung auf dem Papier stand, würde aufgrund der Direktbegegnung zwischen Malans und Thurgau eines der beiden Teams an den Baslern vorbeiziehen, wenn diese selbst nicht punkteten.

Ausserdem steckten Basels Gegner aus Waldkirch/St. Gallen mitten im Kampf um den dritten, beziehungsweise vierten Platz, der in den Playoffs Heimrecht bedeuten würde. Dennoch war im ersten Drittel wenig von den drei Plätzen Unterschied zu merken. Beide Teams schenkten sich nichts, trafen aber auch nicht ins Tor.

Erst in der 25. Minute war es Rahul Chiplunkar, der mit seinem Tor ein erstes Mal ins Basler Herz traf. Und es folgten weitere drei Bälle, die ihr Ziel finden, ehe Basel durch Dennis Kramer in der 37. Minute mit dem 1:4 zumindest ein bisschen Hoffnung zurückbrachte. Aber der folgende Treffer bedeutete wieder vier Tore Rückstand für die Basler, die in der Saison zwar schon einige Male solche Rückstände gedreht hatten, aber es diesmal nicht schafften.

Keine Playoffs, dafür das Saisonende für Basel

Zum letzten Spiel der Saison gibt es sogar eine 2:11-Packung für die Basler, die nach dem Spiel sichtlich enttäuscht die Best-Player-Wahlen über sich ergehen lassen mussten. Denn mit der Niederlage rutschen sie auf den neunten Platz, während Malans mit dem 7:2 in die Playoffs einzieht.

Am Ende fehlen Unihockey Basel Regio zwei Punkte für die Playoffs. Aber der Aufsteiger hat in der gesamten Saison immer wieder gezeigt, dass sie in die höchste Schweizer Unihockey Liga gehören. Vor allem das gut funktionierende Teamgefüge und der Kampfgeist zeichnet das Team immer wieder aufs Neue aus. Rückstände wurden gedreht, schwierige Phasen überwunden und starken Gegnern die Stirn geboten.

Am Schluss ist es dann die hohe Eigenfehler-Quote, welche die Basler ein ums andere Mal wichtige Punkte und damit die Playoffs kosten. Denn im Gegensatz zur NLB bestrafen die Gegner in dieser Liga Unachtsamkeiten unerbittlich. Doch mit ein bisschen Arbeit und mehr Erfahrung wird sich das Team aus Basel nächste Saison definitiv wieder nicht verstecken müssen.