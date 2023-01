Unihockey Beeindruckender Teamspirit lässt Unihockey Basel Regio in der höchsten Schweizer Liga mithalten Aufsteiger Unihockey Basel Regio beweist in der NLA immer wieder, dass sie sich nicht verstecken müssen. Und auch wenn zu viele Eigenfehler oft Punkte kosten, sind Präsident Daniel Moser und Spieler Patrick Mendelin zufrieden mit der bisherigen Saison. Zum Auftakt nach der Weihnachtspause organisierte UBR nun einen Supersamstag.

Ein Sieg, drei Niederlagen. Das sind die Resultate des Supersamstag, den Unihockey Basel Regio am Samstag im Pfaffenholz veranstaltete. «Sportlich war es eher durchzogen, aber vom Eventcharakter her bin ich sehr zufrieden,» sagt UBR-Präsident Daniel Moser. Solche Eventtage sind für den Verein enorm wichtig, um das Interesse der Medien und Zuschauer noch mehr zu wecken und die Sportart zu pushen. «Das ist uns gestern sicher gelungen», sagt Moser. Nebst den vier ausgetragenen Spielen gibt es eine Ticketaktion – die nächsten vier NLA-Spiele der Herren zum Preis von zwei – und eine Autogrammstunde einiger Spieler.

Sportlich beginnt der Tag allerdings mit zwei Niederlagen für die höchsten Juniorenteams des Vereins – die Damen verlieren 2:8, die Herren 5:9 - ehe das Damen Fanionteam gegen den Tabellenletzten aus Yverdon dann die ersten Punkte holen kann. 103 Zuschauende – so viele wie noch nie in dieser Saison – sehen, wie das Team einen 1:2 Rückstand dreht und das Spiel mit 7:5 für sich entscheidet.

Mit dem Sieg machen die Frauen in der NLB damit einen Platz gut und sind nun auf dem vierten Platz anzutreffen. «Vor der Saison wurde zum Ziel gesetzt, dass wir uns im oberen Drittel einreihen möchten und da sind wir aktuell», sagt Moser, der mit der Leistung des Teams zufrieden ist.

Telegramm der Damen Unihockey Basel Regio - UC Yverdon 7:5 (1:1, 3:1, 3:3) Pfaffenholz, Basel. 103 Zuschauer. SR Peter/Peter.

Tore: 11. S. Nivamo (E. Heininen) 1:0. 19. L. Nijenhuis (J. Chardonnens) 1:1. 28. L. Marendaz (M. Houriet) 1:2. 29. J. Brunner 2:2. 34. N. Stocker (S. Wyss) 3:2. 39. E. Bröckelmann (N. Kramer) 4:2. 44. N. Stocker (J. Brönnimann) 5:2. 46. M. Houriet (L. Flück) 5:3. 48. J. Brönnimann (S. Wyss) 6:3. 49. J. Grezet (A. Martin) 6:4. 58. J. Grezet (M. Houriet) 6:5. 60. E. Heininen (J. Brönnimann) 7:5.

Strafen: keine Strafen. 1 mal 2 Minuten gegen UC Yverdon.

Eigenfehler werden vom Gegner eiskalt ausgenutzt

Im letzten Spiel des Abends steht dem Herren Fanionteam der Schweizer Rekordmeister und Vorjahres-Vizemeister aus Wiler-Ersingen gegenüber. Vor 404 Zuschauenden – erneut ein Zuschauerrekord an diesem Tag – zeigen die Aufsteiger aus Basel wie in vorigen Spielen, dass sie sich in der Liga nicht verstecken müssen. Doch vor allem Eigenfehler führen dazu, dass nach einer halben Stunde bereits ein 0:3 von der Anzeigetafel leuchtet. Topskorer Yannick Lindroos kann zwar noch auf 1:3 stellen, jedoch unterläuft den Basler jedes Mal, wenn sie den Abstand verkürzen, weitere Eigenfehler, die schlussendlich in einer 4:7-Niederlage enden.

«Man sieht, dass man in der höchsten Liga keine groben Fehler machen darf. Letzte Saison war das noch möglich, jetzt werden sie sofort bestraft», sagt UBR Spieler und Sportchef Patrick Mendelin. In den letzten Spielen haben sich wieder vermehrt solcher Fehler eingeschlichen, weshalb dann auch die knappen Spiele häufig verloren gingen. «Wir gehen manchmal noch zu viel Risiko ein und sind mit dem Ball nicht sorgfältig genug. Da merkt man auch, dass wir auf dem höchsten Niveau noch nicht so viel Erfahrung haben», sagt er weiter.

Trotzdem ist er zufrieden mit der bisherigen Saison: «Wenn man das grosse Ganze anschaut, dann bin ich zufrieden. Wir haben uns bisher gut entwickelt.»

Playoff-Spiele vor den Playoffs

Es ist vor allem der beeindruckende Teamspirit, der Unihockey Basel Regio in seiner ersten Saison in der höchsten Schweizer Liga auf den aktuellen neunten Platz gebracht hat. Sowohl die Spieler als auch Präsident Moser betonen den guten Zusammenhalt des Teams, das auch im Rückstand nicht aufgibt und sich zurückkämpft.

«Am Anfang der Saison hatten wir einige Ausfälle der Stammspieler, die man eigentlich nicht kompensieren konnte. Aber die Nachwuchsspieler, die dann eingesprungen sind, haben einen guten Job gemacht. Das hat nur so gut funktioniert, weil man die jungen und unerfahrenen Spieler sofort integrieren konnte. Für das braucht man einen intakten Teamgeist», lobt Moser das Team.

Mit dem neunten Platz sind die Basler nun nur einen Platz von den Playoffs entfernt. Um diesen zu erreichen, müssen «die Spiele gegen die direkten Tabellenkonkurrenten gewonnen werden», sagt Moser. Und weiter: «Es sind Playoff-Spiele vor den Playoffs. Viel Spielraum haben wir nicht mehr, um knappe Spiele zu verlieren.»

Einen Playoff-Platz zu erreichen, wird aber alles andere als leicht, denn den Kampf bestreiten gleich mindestens drei Teams: Der Mitaufsteiger FB Thurgau, der am Wochenende durch einen Sieg an Basel vorbeiziehen konnte und nun mit 18 Punkten auf dem achten Rang rangiert. Die Basler und Malans, die beide mit 16 Punkten Rang neun und zehn belegen. Und auch Uster (zwölf Punkte) und Chur (zehn Punkte) haben noch leise Hoffnungen auf den Playoff-Rang.

Der geringe Punkteabstand zwischen den Teams zeigt, wie ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist. Präsident Moser sagt über sein Team: «Das was wir zeigen und abliefern ist zufriedenstellend für die erste Saison. Wir können in der Liga mithalten.»

Telegramm der Herren Unihockey Basel Regio - SV Wiler-Ersigen 4:7 (0:1, 1:2, 3:4) Pfaffenholz. - 404 Zuschauende. - SR Anderegg/Röder. - Tore: 14. Affolter (Hollenstein) 0:1. 26. Louis (Affolter) 0:2. 30. Mühlemann (Dudovic) 0:3. 35. Lindroos (Rintala) 1:3. 42. Ziehli (Siegenthaler) 1:4. 46. Krähenbühl (Laurila) 2:4. 48. Louis (Affolter) 2:5. 49. Mendelin (Moser (L)) 3:5. 51. Louis (Lahti) 3:6. 52. Laurila (Mendelin) 4:6. 54. Döbeli (Mühlemann) 4:7. -

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 2-mal 2 Minuten gegen SV Wiler-Ersigen.

Resultate und Tabelle der NLA:

Waldkirch-St.Gallen - Langnau So: Chur - Floorball Thurgau 4:7. Basel Regio - Wiler-Ersigen 4:7. Uster - Winterthur 5:6. Zug - Malans 6:5. Köniz - Grasshoppers 6:8. - Rangliste: 1. Grasshoppers 16 Spiele/33 Punkte. 2. Wiler-Ersigen 16/32. 3. Langnau 15/30. 4. Winterthur 16/32. 5. Zug 16/32. 6. Köniz 16/31. 7. Waldkirch-St. Gallen 15/24. 8. Floorball Thurgau 16/18. 9. Basel Regio 16/16. 10. Malans 16/15. 11. Uster 16/12. 12. Chur 16/10.