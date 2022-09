Unihockey Leistungseinbruch führt zu Niederlage: Unihockey Basel Regio kann lange mithalten und bricht dann ein Unihockey Basel Regio verliert das erste Heimspiel in der NLA mit 2:8 gegen Köniz.

Toni Rintala (hinter dem Tor) lässt Basel zwischenzeitlich jubeln. Bild: UBR

Es sollte ein gebührender Abschied von der Sporthalle Sandgruben und gleichzeitig der erste Sieg in der Nationalliga A für Unihockey Basel Regio werden. Doch Floorball Köniz spielte den Spielverderber und versetzte dem Aufsteiger eine 2:8-Niederlage.

Ohne die verletzten Finnen Niklas Laurila und Julius Lundgren sowie Captain Lukas Moser hielten die Basler anfänglich gut dagegen, gerieten aber bereits in der 7. Minute in Rückstand. Köniz krönte in dieser Situation seine Druckphase mit einem Tor durch Silvan Bolliger, nachdem er sich mit seinen Teamkollegen aus der eigenen Hälfte heraus mit Querpässen über das ganze Feld vors Tor gespielte hatte. Nur zehn Minuten später war es wieder der Torschütze, der nach einem Fehler in Basels Defensive jubelte.

Der Finne Toni Rintala verkürzte im zweiten Drittel nach einer Schussverzögerung auf 1:2, ehe Patrick Krähenbühl durch einen Distanzschuss sogar zwischenzeitlich auf 2:2 ausglich. Zuvor vergab Rintala durch einen gehaltenen Penalty von Daniel Münger bereits die Chance zum Ausgleich.

Cleveres Boxplay und zwei Empty-Netter von Köniz

Basel bewegte sich in den ersten 30 Minuten auf Augenhöhe mit Köniz, dann zeigten die letztjährigen Playoff-Halbfinalisten, dass es für Basel in der höchsten Liga auch schwierig werden könnte. Durch einen schönen Shorthander von Manuel Engel gingen die Gäste in der 37.Minute wieder in Führung. Köniz bewies ein cleveres Boxplay, indem es den Ball schnell in den eigenen Reihen zirkulieren und Basel so keine Chance zum Angreifen liess.

Wieder wurde Basels Mut nicht belohnt

Im letzten Drittel brach Unihockey Basel Regio dann ein. Innert einer Minute kassierte das Heimteam zwei Gegentore und lief plötzlich wieder einem Zweitore-Rückstand nach. Und wie bereits im ersten Ligaspiel ging Trainer Simo Ruuskanen auf volles Risiko. Bereits sechs Minuten vor Schluss nahm er Goalie Christian Coray für einen sechsten Feldspieler heraus.

Und wieder bestrafte dies das gegnerische Team. Zwei Empty-Netter von Jan Zaugg und das dritte Tor von Bolliger bescherten den Baslern, die sich in der ersten Spielhälfte gut geschlagen hatten, eine deftige 2:8-Heimschlappe.

Die nächste Chance für Unihockey Basel Regio, zum ersten Mal in der Nationalliga A zu siegen, bietet sich nächsten Samstag um 19.30 Uhr bei Mitaufsteiger Floorball Thurgau, das ebenfalls bereits zwei Niederlagen kassierte. Das erste Spiel in der neuen Heimspielstätte Pfaffenholz findet für die Basler einen Tag später um 17 Uhr gegen die Tigers Langnau statt.