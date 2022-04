Unihockey Trotz Sparflamme zum Matchball: Unihockey Basel Regio siegt im dritten Spiel und kann nächste Woche den Aufstieg perfekt machen Die Unihockeyaner gewinnen gegen Ad Astra Sarnen mit 6:1 und brauchen nur noch einen Sieg bis zum Aufstieg.

Jimi Jokinen macht ein starkes Spiel für UBR Bild: zVg

48 Sekunden braucht Unihockey Basel Regio, um durch den starken Finnen Jimi Jokinen im dritten Auf- und Abstiegsspiel zu Hause gegen Ad Astra Sarnen aus der NLA in Führung zu gehen. Dem Blitztreffer folgt nur kurze Zeit später die verdiente 2:0-Führung, wieder durch Jokinen. Sarnen kommt zu keiner Zeit wirklich ins Spiel. Zum einen, weil Basel stark in die Partie startet, und zum anderen, weil die Innerschweizer fast immer einen Schritt zu spät sind.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Partien ist diese körperintensiver und ab und zu sogar regelrecht giftig. Doch die Schiedsrichter unterbinden jede potenzielle Aufregung und beruhigen so das Spiel wieder.

Drittel Nummer 2 startet wieder mit zwei Toren für Basel, dieses Mal fallen diese aber eher aus dem Nichts und nicht nach schönen Spielzügen. Torschützen zum 3:0 und 4:0 sind Toni Rintala und Nicolas Schwob.

Durch viele kleine Unterbrüche schaffen es im Anschluss weder Basel noch Sarnen, Spielzüge zu Ende zu spielen und Angriffe aufzubauen und so plätschert die Partie bis zum Ende des zweiten Drittels ohne grosse Aufregungen vor sich hin.

Auch das letzte Drittel beginnt, wie das Vorige aufgehört hat, und erst nachdem Sarnen durch Marc Dubacher das 1:4 erzielt, geht ein kleiner Ruck durch die Teams. Nach einem schönen Angriff kann Jokinen zum vierten Mal jubeln, und auch Lukas Moser trifft noch für UBR zum 6:1-Endstand.

Basel hat in diesem Spiel nur getan, was nötig war, verschafft sich damit aber eine gute Ausgangslage für das fünfte Spiel am Dienstag in Sarnen. Bei einem Sieg dort, steigen die Basler endlich in die NLA auf. (ila)