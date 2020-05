Unverständnis für Vereine: Abends bleiben Schulsporthallen leer

Die direkt Betroffenen verstehen diesen Entscheid nicht. Angelo Gallina, Präsident vom Boxclub Basel, sagt: «Abends sind keine Schüler auf dem Schulareal und die Sporthallen stehen leer. So können an die 150 Kinder und Jugendliche nicht trainieren.» Viele Vereine versuchen deshalb, auf die öffentlichen Hallen auszuweichen. Doch das ist nicht so einfach, denn die freien Slots werden an den schnellst Reservierenden vergeben und falls der Zeitraum nicht passt, ist er halt wieder weg.

Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Das Erziehungsdepartement ist damit beschäftigt, eine allfällige Öffnung zu planen. Thiriet sagt: «Sobald sich an den BAG-Empfehlungen wieder etwas ändert, versuchen wir zügig, die Vereine unter den geltenden Bestimmungen wieder in die Hallen zu bekommen.» Dann können auch endlich wieder Vereine trainieren, die auf die Schulanlagen angewiesen sind.