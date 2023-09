Vergleich Vom Sportplatz ins Internet: Wie der Basler Sport soziale Medien nutzt und wer am meisten profitiert Während einige regionale Sportteams ihre Präsenz in den sozialen Medien professionell gestalten und hunderttausende Follower haben, stecken andere noch in der Steinzeit. Auch Einzelsportlerinnen und -sportler sind sich der Chancen und Probleme bewusst.

Die Spielerinnen des FC Basel erkunden ihren Wohnort. Lia Capraro von Sm'Aesch Pfeffingen erzählt vom anstehenden Psychologie-Studium. Währenddessen erholt sich die Eiskunstläuferin Kimmy Repond im Spa des Grand Resort Bad Ragaz. Die Beachvolleyballerin Anna Lutz trinkt Kaffee und die Spieler vom RTV Basel übernachten im Freien.

Wer in der Region Basel ambitioniert Sport betreibt, teilt dies der Welt über die sozialen Medien mit. Während es einige bei kurzen Nachrichten zum Sport belassen, beschäftigen andere ein Team an Spezialisten, um täglich hochauflösende Fotos und Videos verbreiten zu können. Wenige haben genug Follower, um nicht alle problemlos in einer Stadt der Schweiz unterbringen zu können, während die Follower von anderen Accounts problemlos im Dorfkern einer beliebigen Gemeinde der Agglomeration Platz fänden.

Doch weshalb ist die Inszenierung im Internet nicht nur für das Selbstwertgefühl von Privatpersonen, sondern offensichtlich auch für die professionell Sporttreibenden Basels derart relevant? Eine Nachfrage bei den Betreibern der Accounts gibt Antworten.

Grund 1: Sponsorengelder

Die Beiträge von Sm'Aesch Pfeffingen auf Instagram haben im vergangenen Jahr 12,6 Millionen Leute erreicht. Geschäftsführer Fabio Back hat sich seit drei Jahren intensiv um die Pflege des Accounts gekümmert, denn er weiss: «Erreiche ich mehr Leute, kommt auch mehr Geld rein. Deshalb brauchen die sozialen Medien Aufmerksamkeit in den Vereinen. Wir haben Sponsorenverträge, bei denen die Erwähnung in unseren Posts vertraglich festgehalten ist», so Back. «Ein sympathisches Präsentationsvideo hat uns auch schon geholfen, einen Sponsoren-Deal abzuschliessen.»

Sm'Aesch erreichte im letzten Jahr 12,6 Millionen Leute über Instagram. Screenshot: zvg

Auch Claudia Repond, die Mutter und Managerin von Eiskunstläuferin Kimmy Repond, schätzt diese Einnahmequelle: «Seit der Teilnahme an der Europameisterschaft machen sich die Werbeeinnahmen wirklich bezahlt. 30 bis 40 Prozent dieser Einnahmen behalten wir für Ausgaben im Zusammenhang mit der sportlichen Karriere Kimmys zurück, beispielsweise für Kleidung oder Choreografen.»

Für den FC Basel als Basler Schwergewicht in den sozialen Medien, sind die Ertragsmöglichkeiten besonders lukrativ. Dabei bestehe ein klarer Trend zu gesponserten Beiträgen, da Sponsoren und Partner zunehmend Teil der digitalen Community des FCBs sein wollten, erfahren wir über den Mediensprecher.

Dass sich der Auftritt auf Instagram finanziell über höhere Sponsoring-Einkünfte bezahlt macht, gilt aber längst nicht für alle. Chris Stöcklin, der Medienverantwortliche des RTV, sagt: «Auf die Sponsorengelder hat unsere Reichweite in den sozialen Medien keinen Einfluss. Dafür sind wir ein zu kleiner Player. Die meisten Sponsoren haben deutlich mehr Follower als wir.»

Pascal Donati sieht als Präsident der Starwings Basket entsprechenden Handlungsbedarf: «Wir müssen mehr machen. Deshalb werden wir im Verlauf der kommenden Saison unsere Strategie evaluieren und auch schauen, wie wir die Spieler einbeziehen können. Das müssen wir angehen, das wurde bisher vernachlässigt.»

Grund 2: Information

Der RTV informiert seine Follower vorwiegend über die Spiele und was beim NLB-Team geschieht. «Wir decken auf Instagram die Spiele und spezielle Events ab. Aufmerksamkeit generierst du vor allem mit sportlichem Erfolg», so Stöcklin.

Dass die Informationen über das Spielgeschehen das Minimum sind, welches alle Sportprofis der Region abdecken, erklärt Donati: «Wir berichten über Aktualitäten wie Spiele und Transfers. Das ist kein allzu grosser Aufwand.» Und diesen Minimalaufwand scheut niemand. Denn ambitionierte Vereine ohne einen Instagram-Auftritt gibt es im Jahr 2023 in der Region Basel keine.

Grund 3: Vernetzung und Stellenbörse

Darüber hinaus hat sich Beachvolleyballerin Anna Lutz ihre Gedanken gemacht: «Ich nutze Instagram und bin gerade daran, mir einen Linkedin-Account zu erstellen. Dabei ist die Idee, mich für die Zeit nach der Karriere gut zu vernetzen.»

Auch Eiskunstläuferin Repond kam das grosse zu erreichende Netzwerk der sozialen Medien zugute, «Als Schweizerin bist du ein Nobody. Vor einigen Jahren gab Instagram Kimmy die Möglichkeit, international als Sportlerin wahrgenommen zu werden», erklärt Mutter Claudia.

Die Therwil Flyers nutzen ihre Reichweite gar für die Besetzung offener Posten. «Wenn wir als Verein beispielsweise neue Trainer suchen», so Sebastian Zwyer, der sich neben dem Account der Flyers auch um die Präsenz des Schweizerischen Baseball-Verbandes kümmert.

Dass es, trotz der erwähnten Chancen, die sich durch Beiträge in den sozialen Medien ergeben enorme Unterschiede in der Präsenz der Sportlerinnen und Sportler in den sozialen Medien gibt, erklärt sich mit den Problemen, welche uns ebenfalls geschildert wurden.

Problem 1: Aufwand

«Wenn der Auftritt professionell wirken soll, erfordert dies eine Auseinandersetzung mit der Thematik. Ein wackliges Video wirkt billig und ist kontraproduktiv», spricht Sm'Aesch-Geschäftsführer Back die Problematik an. «Den Aufwand zu beziffern, ist schwierig, da die Bewirtschaftung ein konstant laufender Prozess ist. Eine Stunde pro Tag erscheint mir für das digitale Marketing aber realistisch.» Bei Sm'Aesch ist dies nur möglich, da sie über eine entlöhnte Geschäftsführung verfügt. Der FCB kann für die digitale Präsenz seiner Frauen- und Männerteams gar 300 Stellenprozente bereit stellen.

Stöcklin arbeitet ehrenamtlich für den RTV und wendet pro Spieltag etwa fünf Stunden für die Beiträge auf und sagt: «Eine intensivere Präsenz ist gemessen am Aufwand für uns nicht lohnenswert.» Bei den Starwings kümmert sich die Frau des Trainers um regelmässige Beiträge und die Flyers verwenden auch mal Bilder von Eltern der Junioren.

Die verschiedenen Plattformen Instagram hat sich als aktuell für die Basler Sportprofis wichtigste Plattform etabliert. Die Gesprächspartner in diesem Artikel nutzen alle Instagram und verweisen auf die verschiedenen Generationen, welche angesprochen würden.



Teilweise wird zusätzlich ein Tiktok-Account betrieben. Viele Gesprächspartner sehen aber aufgrund des Aufwandes davon ab. Auch inhaltlich sei der Account für Sportler nicht geeignet, so Donati (Starwings). «Sollen die Spieler etwa tanzen?»



Facebook wird von vielen noch genutzt, allerdings in allen besprochenen Fällen direkt über den Instagram-Account mit Inhalten gefüttert (Instagram wurde 2012 von Facebook übernommen).



Erwähnung im Artikel findet Linkedin, das sich auf die Vernetzung von Professionellen spezialisiert. So eignet es sich weniger als Massenmedium und wurde nur von zwei Gesprächspartnern erwähnt.



Die sozialen Medien zeichnen sich durch Schnelllebigkeit aus. Plattformen wie StudiVZ, Festzeit oder MySpace sind nicht mehr relevant oder existieren nicht mehr. Und auch Facebook wird bereits hauptsächlich von Personen die heute über 30 Jahre alt sind benutzt.

Problem 2: Fettnäpfchen

Dass das auf Instagram Gezeigte die Realität ungenau abbildet, ist mittlerweile genauso bekannt, wie dass sich alle möglichst positiv darstellen möchten. Was positiv ist, unterliegt aber der subjektiven Wahrnehmung.

So gingen einige Spielerinnen von Sm'Aesch im Anschluss an eine Niederlage in Genf feiern und stellten davon Videos auf ihre privaten Accounts. Dies zeigte Back den Sensibilisierungsbedarf seiner Spielerinnen auf und führte dazu, dass er diese nun im Umgang mit den sozialen Medien schult.

Ähnlich negative Erfahrung machten auch die Starwings bereits vor 15 Jahren. Auf der Plattform Festzeit kursierten Bilder von Spielern beim Konsum von Alkohol und Tabak. Die Fotos landeten schnell bei Sponsoren, welche sich nicht erfreut über diese Form der Darstellung zeigten. «In den Spielerverträgen ist klar definiert, wie sich unsere Profis auch digital präsentieren sollen», erläutert Donati, was sich beim Basketballverein seither geändert hat.

Für Spieler und Spielerinnen gibt es beim FCB ab der 1. Mannschaft eine detaillierte Medienschulung, die auch Richtlinien in Bezug auf die sozialen Medien beinhaltet.

Problem 3: Sexualisierung und Hass

Dass die sozialen Medien mit Vorsicht zu geniessen seien, betonen viele Gesprächspartner. Die Mutter von Kimmy Repond verweist dabei auf den Dokumentarfilm «Kinderinfluencer: Zu jung, zu fame, zu freizügig?», der insbesondere auf die überdurchschnittliche Sexualisierung von jungen Mädchen aufmerksam macht.

Mittlerweile sind die Gefahren der Allgemeinheit bekannt. Screenshot: Youtube

Auch Beachvolleyballerin Lutz hat bereits Erfahrungen mit unangebrachten Kommentaren gemacht. «In meiner Sportart kann ich das nur bedingt durch meine Wahl der Kleidung beeinflussen, aber ich achte schon darauf, was für Bilder ich poste», so die 23-Jährige.

Die Kommentare zu überwachen, ist mit grossem Aufwand verbunden, wie Donati berichtet: «Wir wurden vom Verband aufgefordert, unserer Kanäle regelmässig zu überprüfen, sodass keine ausfälligen Kommentare gemacht werden. Das machen wir täglich.»

Back meint dazu: «Ich sehe den gesellschaftlichen Konsum von sozialen Medien durchaus kritisch. Die Algorithmen in den sozialen Medien können einen Einfluss auf die psychische Gesundheit von vor allem jungen Menschen haben. Das bringt eine grosse Verantwortung mit sich.»

Unter dem Strich lässt sich bilanzieren, dass die sozialen Medien für alle Profisportler der Region von Relevanz sind. Die Nutzen sorgen dafür, dass sich den sozialen Medien niemand mehr entziehen kann und die Nutzung von den Sportlern von der Öffentlichkeit verlangt wird. Dennoch machten die Gespräche auch deutlich, dass die Nutzung aufwendig und der Konsum auch als problematisch angeschaut wird. In Anbetracht des Zuwachses an Followern bei allen von den Gesprächspartnern betriebenen Accounts werden sowohl die Nutzen wie auch die Probleme im Zusammenhang mit den sozialen Medien zukünftig kaum geringer werden.