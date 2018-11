Die Starwings und Auston Calhoun haben den laufenden Vertrag für diese Saison 2018/19 per sofort aufgelöst. Der Spieler hatte nach dem Fribourg Spiel vom vergangenen Samstag den Verein gebeten, den Vertrag aufzulösen. Er ist bereits in die USA zurück gekehrt.

Calhoun konnte diese Saison nie an seine gewohnte Leistung aus vergangenen Zeiten anknüpfen. Einzig im ersten Spiel dieser Saison auswärts in Lugano wusste er zu überzeugen. Ansonsten wirkte er im Training und auch an den Spielen meist demotiviert und konnte nichts zum Teamerfolg beitragen.