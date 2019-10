11. Minute: Der Gastgeber ist weiter am Drücker. Jordi Quintillà versucht es erneut aus weiter Distanz, kommt aber nicht an Omlin vorbei.

93. Minute: Obwohl St. Gallen in der Schlussphase ordentlich Druck macht, gelingen den Ostschweizer keine zwingenden Torchancen. So kommt in der 93. Minute Okafor zu einer gefährlichen Möglichkeit, um für den FCB den Lucky Punch zu landen. Sein Abschlussversuch landet jedoch genau in den Händen von Stojanovic.