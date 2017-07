Aus Basel waren Janis Stoffel und Emanuel Poncioni (beide RC Blauweiss Basel) durch den Schweizerischen Ruderverband für den Coupe de la Jeunesse selektioniert worden. Beide starteten in für sie gänzlich neuen Mannschaften, Stoffel im Doppelzweier und Poncioni im Doppelvierer, den beiden Bootsklassen, in denen sie Anfang Monat mit ihren Clubkameraden vom Ruderclub Blauweiss Basel an den Schweizermeisterschaften reüssiert hatten.

Janis Stoffel startete mit seinem Partner Vincent Huehn (Vésenaz) fulminant in seinen ersten internationalen Wettkampf in den Schweizer Farben. Sie gewannen die Vorläufe an beiden Tagen, am Sonntag gar hauchdünn vor den Goldmedaillen-Gewinnern vom Vortag aus Frankreich. In den Finalrennen zollten sie jeweils ihrem Auftritt vom Vorlauf etwas Tribut und verpassten mit dem fünften bzw. sechsten Rang die Medaillenränge. Dennoch setzte Stoffel mit dem Erreichen des Finals bei seinem ersten internationalen Einsatz ein deutliches Ausrufezeichen.