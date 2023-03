Volleyball Sm'Aesch in den Playoffs: Voll fokussiert in die nächste Runde Sm’Aesch kann den Halbfinaleinzug bereits am Sonntag mit einem erneuten Sieg gegen Schaffhausen realisieren.

Die Volleyballerinnen von Sm'Aesch wollen am Sonntag den Halbfinaleinzug bejubeln. Sacha Grossenbacher / bz Zeitung für die Region

Am Sonntag um 16 Uhr bietet sich Sm’Aesch Pfeffingen die erste von zwei Möglichkeiten auf ein Ticket fürs Halbfinale. In der Sm’Aesch-Arena, wie die Mehrzweckhalle Löhrenacker bei Heimspielen der Volleyballerinnen heisst, steht das zweite Spiel der Playoff-Viertelfinals an.

Nachdem Sm’Aesch das erste Spiel auswärts bereits für sich entscheiden konnte, bieten sich den Baselbieterinnen nun zwei Matchbälle zum Halbfinaleinzug. Sollte Sm’Aesch aber nicht gewinnen, stünde am Mittwoch erneut auswärts in Schaffhausen das Entscheidungsspiel an.

Volle Konzentration auf das jeweils nächste Spiel

Die im Sport oft verwendete Floskel, dass das nächste Spiel immer das wichtigste ist, wird in Aesch auch vor diesem Spiel benutzt.

Aufgrund der emotionalen Achterbahnfahrt, die dieses Team aber während der Saison mitgemacht hat, ist das auch nachvollziehbar: Sm’Aesch startete schlecht in die Saison und hatte schwere Verletzungen zu beklagen. Das daraus resultierende Karrierenende von Nikki Taylor und der Todesfall von Bernie Eichenberger schlugen auf die Moral und die Resultate.

Der Kreuzbandriss von Tarah Wylie war ein weiterer Nackenschlag in der ersten Saisonhälfte. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Seither gelang es aber, zur gewohnten Stärke zurückzufinden und die Qualifikation für die Playoffs auf dem sechsten Platz abzuschliessen. Es hat das Team und den Verein aber auch eindrücklich gelehrt, dass im Spitzen-Volleyball nur erfolgreich sein kann, wer komplett fokussiert auftritt.

Dies bestätigt auch Geschäftsführer Fabio Back, der sich vehement weigert, über die weiteren Phasen der Playoffs zu sprechen. «Natürlich möchten wir Titel holen. Aber der Fokus muss immer auf dem nächsten Spiel liegen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist das Ziel.»

Der erkämpfte Sieg und der Blick nach vorne

Dass Kanti Schaffhausen ein Gegner ist, der Sm’Aesch alles abverlangen wird, hat auch Spiel Eins der Serie gezeigt. Der auf dem Papier deutliche 3:0 Sieg der Baselbieterinnen stand im Verlauf des gesamten Spiels auf Messers Schneide. Jeder Satz hätte mit etwas weniger Fortune und ohne die starke Defensiv-und Servicearbeit auch an Schaffhausen gehen können.

Im Verein stimmt die Entwicklung der vergangenen Monate und das Potenzial optimistisch. Klar ist, und das hat Sm’Aesch im Verlaufe der Saison mehrfach bewiesen: Dieses Team kann jeden Gegner bezwingen. Egal ob im Viertelfinale, im Halbfinale oder gar bis zum erträumten Titel.