Volleyball Die etwas andere Saisonvorschau: Spielerinnen des Sm'Aesch-Pfeffingen befragen sich gegenseitig Am Samstag startet für die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen die neue Saison zu Hause im Löhrenacker gegen Franches-Montagnes.

Das Team von Sm’Aesch von links oben nach rechts unten: Alen Bektasevic (Assistenztrainer), Alex Stravs (Fitnesstrainer), Ann Weber, Tarah Wylie, Shana Haegele, Tabea Eichler, Luna Becic, Maria Zernovic, Martina Koch, Timo Lippuner (Cheftrainer); vordere Reihe: Lia Capraro, Thays Deprati, Madlaina Matter (Capitaine), Méline Pierret, Livia Saladin, Ella Ammeter und Taylor Lindberg. Kenneth Nars

Das Team vergrössern und verjüngen, so lautete die Devise der Kaderplanung bei den Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen. Mit 14 Spielerinnen (2021/22 waren es zwölf) und einem Altersdurchschnitt von 22,5 Jahren wurde dieses Ziel erreicht. Und auch die Vorgabe vom Vereinspräsidenten Matthias Preiswerk, wieder vermehrt auf Schweizerinnen zu setzen, wurde von Trainer Timo Lippuner umgesetzt.

«Wir werden beim ersten Spiel am Samstag noch nicht das volle Potenzial ausschöpfen können, aber die vielen jungen Spielerinnen sind auch eine Investition in die Zukunft», ist sich Lippuner sicher. Trotz des veränderten Teams – mit An Saita, Marie-Alex Bélanger, Sarah van Rooji, Madison Duello, Lauren Barfield, Vilma Andersson und Jaidyn Blanchfield gab es gleich sieben Abgänge – ist das Saisonziel das gleiche wie die Jahre zuvor: oben mitspielen.

«Nach einer intensiven Phase sind wir nun so weit, dass wir uns auf die Saison freuen.»

Mit der Rückkehr von Voléro Zürich sieht Lippuner den Spitzenkampf in der Liga wieder ausgeglichener: «Mit Düdingen, Voléro, NUC und uns sehe ich gleich vier Favoriten auf den Titel. Jeder kann jeden schlagen.»

Zur Vorbereitung spielte Sm’Aesch bereits «eine Saison vor der Saison, um die Höhen und Tiefen schon vor dem Ernstfall zu erleben und daran arbeiten zu können», so der Trainer. «Nach einer intensiven Phase sind wir nun so weit, dass wir uns auf die Saison freuen.»

Auch Abseits des Feldes versuchen die Verantwortlichen im Klub, wieder möglichst viele Menschen in die Löhrenacker-Halle zu locken: Mobile Tribünen bei jedem Heimspiel, Special Guests und Livestatistiken in der Halle für die Zuschauer, die per QR-Code einsehbar sind.

Die etwas andere Teamvorstellung

Um das neue Team von Sm’Aesch Pfeffingen vorzustellen, bekamen die Spielerinnen von der bz die Aufgabe, sich gegenseitig eine Frage zu stellen. Die erste Frage stellte die Spielerin mit der Trikotnummer #1 der Spielerin mit der Trikotnummer #2.

#1 Tarah Wylie: Lia, wenn du jeden anderen professionellen Sport machen könntest, welcher wäre es?

Lia Capraro: Es wäre vermutlich Springreiten. Ich habe das früher gemacht und ich mag Tiere sehr gerne, vor allem Pferde. Leider musste ich wegen des Volleyballs aufhören. Wenn ich älter bin und nicht mehr Volleyball spiele, möchte ich wieder reiten, aber nicht auf professioneller Ebene, sondern einfach als Hobby.

#2 Lia Capraro: Ann, wo bist du neben dem Volleyballfeld anzutreffen?

Ann Weber: Man trifft mich sehr viel in der Schule, weil ich gerade meinen Maturaabschluss auf dem Sportgymnasium mache. Bei einem Off-Day treffe ich mich sehr gerne mit Freunden und bin gerne draussen. Vor allem am Rhein.

#3 Ann Weber: Méline, was wäre dein Hobby, wenn es nicht Volleyball wäre?

Méline Pierret steht auch dieses Jahr wieder für Sm'Aesch auf dem Feld. Jean-Christophe Bott

Méline Pierret: Ich denke, es wäre Leichtathletik, aber nicht auf professioneller Ebene, sondern einfach, um etwas zu machen und andere zu treffen. Ich würde Mehrkampf oder etwas in der Art machen, aber nicht Langstrecke, das mag ich nicht.

#4 Méline Pierret: Thays, was hat dich dazu bewegt, wieder nach Aesch zurückzukommen?

Thays Deprati: Die schönen Gefühle und die guten Erinnerungen. Aber auch die, dass es sehr streng sein kann und danach aber gut wird. Das werden wir, glaube ich, dieses Jahr auch wieder sehen. Das ist ein gutes Gefühl, dass die harte Arbeit, die wir machen, später hoffentlich belohnt wird.

#5 Thays Deprati: Madlaina, was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?

Madlaina Matter ist auch dieses Jahr wieder Capitaine von Sm'Aesch. Kenneth Nars

Madlaina Matter: Ich würde der jungen Madlaina sagen, dass sie sehr viel Geduld haben und immer weiter arbeiten soll. Dabei aber auch Freude haben und einfach den Moment geniessen. Sie soll nicht so viel über das nachdenken, was kommen wird, oder gewesen ist und im Moment leben.

#6 Madlaina Matter: Shana, wie ist es für dich, jetzt vollständig ins Nationalliga-A-Team aufzurücken?

Shana Haegele: Ich habe mich sehr gefreut, dass Timo mir angeboten hat, ins Team zu kommen. Ich fühle mich sehr wohl und schon wie ein Teil des Teams. Wir haben es alle miteinander gut und jeder hilft jedem.

#7 Shana Haegele: Tabea, wenn du mit einer Volleyballspielerin für einen Tag tauschen könntest, wer wäre das?

Tabea Eichler: Tijana Boskovic. Die serbische Diagonalspielerin hat eine unglaubliche Schlagkraft und Höhe. Oder die brasilianische Aussenangreiferin Gabi, weil sie ein Allroundtalent ist und auf allen Positionen ein hohes Niveau spielen kann.

Sm’Aesch Pfeffingen: Saisonstart am Samstag Die Heimspieltermine: Sa, 18.10., 17.30 Uhr, Löhrenacker: Franches-Montagnes

So, 30.10., 17 h: Cheseaux

So, 6.11., 17 h: Genf

Fr, 11.11., 19.30 h: Zürich

Sa, 19.11., 17.30 h: Lugano

So, 4.12., 17 h: Toggenburg

So, 18.12., 17 h: Düdingen

Mi, 30.11., 19.30 h: Panathinaikos (Europacup)

Sa, 4.2., 17.30 h: Neuchâtel

Sa, 18.2., 17.30 h: Schaffhausen

#8 Tabea Eichler: Luna, warum hast du angefangen, Volleyball zu spielen?

Luna Becic: Als kleines Kind war ich äusserst hyperaktiv, aber gleichzeitig auch sehr introvertiert und schüchtern. Zuerst war ich im Tanzen, aber da war ich nicht gut drin. Dann war ich im Schwimmen, aber meine Eltern wollten, dass ich Volleyball spiele, damit ich mehr mit anderen Kindern rede und mit ihnen etwas unternehme. Damals war ich zehn Jahre alt. Und der Sport hat mir Spass gemacht und deshalb bin ich dabeigeblieben.

#9 Luna Becic: Livia, warum hast du, als du klein warst, immer andere Kinder gebissen?

Livia Saladin ist schon dabei, seit sie ein kleines Mädchen ist. Sacha Grossenbacher

Livia Saladin: Ich konnte nicht so gut sprechen und musste mich irgendwie ausdrücken. Deswegen habe ich, wenn mir etwas nicht gepasst hat oder ich mich wehren musste, andere gebissen. Mein bester Freund hat heute noch eine Narbe auf dem Oberarm, aber wir verstehen uns gut (lacht). Und keine Angst, jetzt beisse ich nicht mehr.

#12 Livia Saladin: Ella, wie viele Stunden pro Woche verbringst du in deinem Auto?

Ella Ammeter: Etwa acht Stunden sitze ich im Auto. Ich komme für das Training immer von Aarau nach Aesch und brauche pro Weg etwa 50 Minuten. Aber ich höre meistens Musik, das möglichst laut und singe dann mit. Mein Lieblingssong ist Charlie Brown von Coldplay, der läuft auf jeder Fahrt.

#13 Ella Ammeter: Maria, hast du eine spezielle Spieltag-Routine?

Maria Zernovic: Vor dem Spiel schlafe ich immer eine Stunde, meistens nach dem Mittagessen. Und trinke dann anschliessend einen guten Kaffee.

#16 Maria Zernovic: Taylor, was ist deine Meinung über die Volleyballliga in den USA?

Die Amerikanerin Taylor Lindberg ist eine der neuen Spielerinnen von Sm'Aesch. zvg

Taylor Lindberg: In den USA ist das komplett anders als in Europa. Die einzige professionelle Frauenliga, die AU Pro League, besteht aus 58 Spielerinnen, die jede Woche das Team wechseln. Die vier besten Spielerinnen der Woche werden Captain und wählen ihr Team. Die Liga ist dann nach drei Monaten beendet. Ich finde, um professionellen Volleyball in den USA vorzustellen, ist dieses Ligaformat okay, aber ich denke nicht, dass das eine Langzeitlösung ist. Auch, weil alle Spielerinnen, die gut genug sind, sofort ins Ausland wechseln. Deswegen finde ich die Liga in Europa viel besser.

#17 Taylor Lindberg: Martina, wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du?

Martina Koch: Ich würde den Adler nehmen, weil er stark und smart ist. Adler sind in der Luft und haben alles im Griff.

#18 Martina Koch: Tarah, was war dein erster Eindruck von der Schweiz?

Tarah Wylie: Er war besser, als ich vor zwei Jahren erwartet habe, weil ich in Amerika schon viel von dem kleinen Land gehört habe. Aber es ist wunderschön hier. Ich gehe gerne raus zum Wandern und es gibt weit mehr hier zu erleben, als ich gedacht habe (lacht). Die Lebenskultur hier ist wirklich cool.