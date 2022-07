Volleyball Frohnatur und Powerfrau: Sm'Aesch rüstet sich mit Nikki Taylor und Maria Zernovic weiter für die Saison 22/23 Die Baselbieter Volleyballerinnen aus Aesch geben zwei weitere ausländische Zugänge bekannt. Damit sind die Ausländerpositionen vollständig besetzt. Drei weitere Neuverpflichtungen junger Schweizerinnen werden noch folgen.

Nach Bekanntgabe der beiden Zugänge Luna Becic (kroatische Aussenangreiferin) und Taylor Lindberg (US-Passeuse) macht Vizemeister Sm'Aesch Pfeffingen am Mittwoch nun die Besetzung von Kaderplatz elf und zwölf öffentlich. Neu mit dabei sind die US-Angreiferin Nikki Taylor (links im Bild) und die slowakische Aussenangreiferin Maria Zernovic (rechts).

Taylor (1,91 Meter, 26) kommt aus der französischen Liga von Saint-Raphaël nach Aesch. Zuvor legte sie bereits Stationen in Cheseaux (Schweiz), Vilsbiburg (Deutschland), Kangasala (Finnland) und Filottrano (Italien) ein. Sm'Aesch-Trainer Timo Lippuner kennt die Angreiferin bereits aus seiner Zeit bei Vilsbiburg in der Bundesliga: «Sie war dort teilweise auch Topskorerin der Liga. Sie ist eine sehr vielseitige Spielerin, die uns auf allen Angriffspositionen helfen wird. Ausserdem ist sie eine sehr teamdienliche Frohnatur.»

Die erfahrende Zernovic (1,75 Meter, 29) ist slowakische Nationalspielerin und kommt vom ungarischen Vasas Óbuda zu ihrer zweiten Auslandsstation nach Aesch. Trainer Lippuner sagt über die Powerspielerin: «Maria ist eine sehr erfahrene Spielerin, die unserem jungen Team guttun wird. Sie kann jedes einzelne Teammitglied besser machen.» Damit übernimmt sie die Rolle von Lauren Barfield, die letzte Saison Ruhe und Erfahrung mit aufs Feld brachte.

Offen sind nun noch drei Neuverpflichtungen junger Schweizerinnen, die Sm'Aesch nach und nach bekanntgeben möchte, um die Spannung bis zum noch in weiter Ferne liegenden Saisonstart am 22. Oktober aufrechtzuerhalten. Im ersten Spiel der Saison wird Sm'Aesch zu Hause auf Franches-Montagnes treffen und sich mit zehn neuen und fünf alten Gesichtern präsentieren.

Die Transfers Zugänge: Nikki Taylor (Angriff, Saint-Raphaël), Maria Zernovic (Aussenangriff, Vasas Óbuda), Luna Becic (Aussenangriff, Split), Taylor Lindberg (Pass, Volley Genève) Thays Deprati (Libera, Düdingen), Lia Capraro (Aussenangriff, Volley Obwalden). Abgänge: An Saita, Madison Duello, Vilma Andersson, Lauren Barfield, Jaydin Blanchfield, Marie-Alex Bélanger und Sarah van Rooij.

Indes stehen Madlaina Matter, Mélanie Pierret und Tabea Eichler im aktuellen 18-Frau-Kader der Schweizer Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele 2022. Ebenfalls mit dabei sind die ehemaligen Sm’Aesch-Spielerinnen Maja Storck, Samira Sulser und Laura Künzler. Headcoach Lauren Bertolacci wird Ende Juli das Kader ein weiteres Mal verkleinern, wenn das definitive Aufgebot für die Vorbereitungsspiele und die EM-Qualifikation bekanntgegeben wird.

Damen-Volleyball-Equipe kommt nach Aesch

Am 14. August kommt die Schweizer Damenequipe für ein öffentliches Trainingsmatch gegen Spanien nach Aesch, ehe sie am 20. August auswärts gegen Griechenland in die EM-Qualifikation starten.