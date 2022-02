Volleyball Gemischte Gefühle vor den Playoffs: Sm'Aesch fährt zum Abschluss der Quali-Phase eine Niederlage gegen Düdingen ein Sm’Aesch Pfeffingen verliert die letzte Partie gegen Düdingen mit 2:3 und hofft nun auf eine Steigerung.

Der Ball der Gegnerinnen landet zu oft im eigenen Feld. Sm'Aesch verliert gegen Düdingen erneut. Bild: GEORGIOS KEFALAS/Keystone

Diese Partie war für Sm’Aesch Pfeffingen ohne Bedeutung, weil das Team von Headcoach Andy Vollmer den zweiten Platz der Qualifikationsrunde bereits auf sicher hatte. Trotz Sm’Aeschs Fehlstart ins Spiel und einem 2:6-Rückstand lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen und erarbeitet sich mit variablem Angriffsspiel über Madison Duello und Marie-Alex Bélanger zwischenzeitlich einen 11:10- und später gar einen 18:15-Vorsprung im ersten Satz. Diesen geben Kapitänin Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen bis zum Satzende nicht mehr ab (25:22).

Auch im zweiten Satz lässt das nach dem verlorenen Cupspiel teilweise arg gescholtene Sm’Aesch-Team nicht nach und geht schnell mit 12:4 in Führung. Manch ein Zuschauer in der Löhrenacker stellt sich dabei die Frage, wie Sm’Aesch Pfeffingen am vergangenen Mittwoch die beiden ersten Sätze in Düdingen sang- und klanglos hatte verlieren können. Nach dem klaren 12:18-Rückstand beginnen sich die Gäste zu wehren und kommen bis auf einen Punkt heran (18:19).

In der hektischen Schlussphase dieses Durchgangs häufen sich die Fehler bei den Gastgeberinnen, und Düdingen kann mit einem knappen 27:25 satzmässig ausgleichen. Nach diesem Satzverlust scheint der Faden bei Sm’Aesch gerissen, und das gegnerische Team von Trainer Dario Bettello kommt ohne viel Aufwand zu einem komfortablen Vorsprung (16:11).

In dieser Phase klappt bei den Baselbieterinnen nichts mehr, und Düdingen holt sich den Satz deutlich mit 25:17. Mit einigen Wechseln, Vilma Andersson für Zuspielerin Meline Pierret und Tabea Eichler für Duello, will Trainer Vollmer das Blatt noch wenden – und es funktioniert. Nach dem 25:20 zu Gunsten der Heimmannschaft kommt es wie schon im Cupspiel zum Tiebreak, das Sm’Aesch mit 15:11 verliert.

Matter: «Wir können jeden Gegner bezwingen»

Nach den letzten beiden Spielen gegen einen bescheidenen Gegner wie es Volley Düdingen ist, stehen einige Fragen im Raum. Was stimmt nicht bei Sm’Aesch Pfeffingen, welches sicher das Potenzial für ein Spitzenteam hat? Geschäftsführer Fabio Back versucht, Gründe zu finden:

«Wir wollen den Teamgeist noch besser herauskitzeln und haben deshalb einige Aktivitäten wie gemeinsame Ausflüge und Essen neben den üblichen Trainingseinheiten auf dem Programm. Wir wollen auch den ewig ins Spiel gebrachten Druck des ‹Irgendwie-einen-Titel-gewinnen-Müssens› von der Mannschaft fernhalten.»

Auch der langjährige Ex-Geschäftsführer Bernard Eichenberger sieht Ähnliches: «Wir hatten in den letzten Jahren Teams, die irgendwie eine etwas bessere Qualität hatten. Dazu standen Leaderinnen auf dem Platz, die in entscheidenden Momenten den Unterschied machten. Ich hoffe, dass wir dies in den Playoffs erleben dürfen, denn über das Können unserer Spielerinnen müssen wir nicht diskutieren. Dieses ist auf jeden Fall vorhanden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor einigen Jahren sogar einen Mentaltrainer brauchten, um auf den richtigen Weg zu kommen.»

Wie verunsichert einige Spielerinnen sind, hat die Reaktion von Nationalspielerin Pierret gezeigt, die lieber nichts als etwas Falsches sagen wollte. Wie immer positiv sieht Spielführerin Matter die Zukunft:

«Wir trainieren ausgezeichnet, haben zwar manchmal noch etwas Abstimmungsschwierigkeiten, doch ich bin überzeugt, dass wir jeden Gegner bezwingen können.»

Der erste davon ist Genève Volley in den Viertelfinal-Playoffs am kommenden Samstag vor heimischer Kulisse (Uhrzeit noch offen). Wegen Corona werden die Playoffs dieses Jahr im Best-of-three- und nicht wie bisher im Best-of-five-Modus gespielt.