Volleyball Nach dem Kaltstart die Wende: Sm'Aesch Pfeffingen gewinnt das letzte Heimspiel Sm’Aesch Pfeffingen siegt gegen Genève Volley mit 3:1. Vor allem die Einwechslung der 18-jährigen Tabea Eichler bringt nach einem schwachen Auftakt neuen Schwung in die Mannschaft.

Nach dem überraschenden Satzrückstand kämpft sich Sm'Aesch Pfeffingen in die Partie rein. Edgar Hänggi (Archiv)

Nachdem das Hinrundenspiel in Genf klar mit 3:0 gewonnen wurde und sich damals vor allem Sarah Van Rooij mit 15 Punkten in guter Verfassung präsentiert hatte, wollte die Schweizer Nationalspielerin natürlich auch an diesem Samstag im zweiten Spiel gegen die Genferinnen ihr persönliches Punktekonto äufnen. Doch beim ganzen Team klappte zu Beginn dieser Partie gar nichts. Die Gäste freuten sich über eine frühe und überaus deutliche 9:1-Führung. Das war dann doch zu viel des Schlechten, weshalb Sm’Aesch-Trainer Andy Vollmer sein erstes Time-Out nahm. Die Folge war eine Aufholjagd mit Punkten von Van Rooij und Marie-Alex Bélanger zum zwischenzeitlichen 12:13.

Doch die Genferinnen zeigten sich vor allem in der Defensive sehr stabil und kämpferisch, sodass sich das Heimteam die Punkte jeweils schwer erarbeiten musste. Auch ein Wechsel auf der Zuspielposition – Vilma Andersson kam für Méline Pierret – zeigte kaum Wirkung. Und so lag nach weiteren Fehlern bei den Baselbieterinnen der Aussenseiter überraschend satzmässig in Front.

Eine 18-Jährige gibt neue Impulse

Die schnelle Führung im zweiten Durchgang (11:4) war weniger einer stark verbesserten Leistung der Gastgeberinnen zuzuschreiben, sondern eher der extremen Fehlerquote bei den Genferinnen. Konsequenz davon war der Satzausgleich mit 25:15. Dieser gelang mit Tabea Eichler anstelle der enttäuschenden Sm’Aesch-Topscorerin Madison Duello. Im dritten Satz konnte dann die starke Genève-Topscorerin Jody Larson besser in Schach gehalten werden, sodass die jetzt mit einer guten Jaidyn Blanchfield angreifenden Favoritinnen schnell mit 11:6 voraus lagen. Auch ein Nachlassen hatte keine Auswirkung auf die dank eines klaren 25:15 erreichte 2:1-Satzführung.

Der letzte Satz des Jahres in heimischer Halle brachte vor allem einige Punkte von Neuverpflichtung Lauren Barfield. Die US-Amerikanerin wurde von der schwedischen Passeuse Andersson immer besser lanciert. So stand dem Heimsieg bald nichts mehr im Wege. Dass das Spiel doch noch relativ klar zu Gunsten von Sm’Aesch Pfeffingen ausging, war sicherlich auch ein Verdienst des eingewechselten Nachwuchstalents Eichler: «Natürlich ist es toll, wenn man für die Topscorerin eingewechselt wird und mithelfen kann, das Spiel zu drehen. Am Anfang hat nicht viel zusammengepasst, doch danach lief es immer besser», sagte die 18-Jährige.