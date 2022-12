Volleyball Neuzugang mit Verspätung: Eine Kroatin soll Sm’Aesch-Pfeffingen retten Mit Karla Klaric hat Sm’Aesch eine neue Aussenangreiferin verpflichtet, und so mit Verspätung auf das verletzungsbedingte Karriereende von Nikki Taylor reagiert.

Mit ihren 1,90 Metern ist Karla Klaric (Mitte) vielen Gegnerinnen grössentechnisch überlegen. Imago

Dreieinhalb Monate strichen seit dem verletzungsbedingten Karriereende von Nikki Taylor ins Land, ohne dass Sm’Aesch-Pfeffingen einen Ersatz für die Amerikanerin gefunden hatte. Mitten in der Saison gestaltete sich diese Aufgabe schwierig. Doch am Freitag informierte Sm’Aesch-Coach Timo Lippuner Geschäftsführer Fabio Back, dass eine alte Bekannte frei geworden ist. Karla Klaric hat ihren Vertrag in Israel bei Maccabi Haifa aufgelöst und ist zu haben. Bereits am Samstagabend wurde der Vertrag unterzeichnet.

Die 28-jährige Klaric und Lippuner kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Voléro Zürich, wo die kroatische Aussenangreiferin drei Saisons unter Vertrag stand und drei Schweizer-Meister-Titel einheimste.

In der Zwischenzeit ist Klaric weit gereist. Sie spielte seit 2014 jedes Jahr für ein anderes Team. In der Schweiz trug sie das Trikot von Schaffhausen und Galina. Aber auch in Frankreich, Japan, Ungarn, Rumänien und Griechenland schlug die Kroatin seit ihrem Abgang aus Zürich auf.

Vielleicht schon am Wochenende im Einsatz

Am Dienstag wird sie am Flughafen in Basel abgeholt und anschliessend medizinisch untersucht. Ob es schon für einen Einsatz am Samstag gegen Schaffhausen reicht, ist noch offen. Denn der Transfer muss noch diverse bürokratische Hürden nehmen.

«Wir brauchen im Angriff mehr Power und mehr Optionen. Insofern hilft uns Karla sehr», sagt Lippuner im Sm’Aesch-Podcast Time Out mit Timo. Aktuell steckt Sm’Aesch mit nur drei Siegen aus acht Ligaspielen in der Krise. Klaric soll helfen, sie da rauszuholen.

Die aktuelle NLA-Rangliste nach acht Spielen: 1. Neuchâtel 23 Punkte. 2. Düdingen 22. 3. Lugano 17. 4. Schaffhausen 14. 5. Cheseaux 11. 6. Voléro 10. 7. Sm’Aesch 9. 8. Franches-Montagne 7. 9. Genéve 7. 10. Toggenburg 0.