Volleyball Ohne Satzverlust weiter: Sm'Aesch tankt Selbstvertrauen Nach dem erneut deutlichen 3:0-Sieg bei Genève Volley steht Sm’Aesch Pfeffingen bereits im Halbfinal. Nach dem lockeren Aufgalopp in die Playoffs wartet dort ein härterer Brocken auf die Baselbieterinnen.

Die Spielerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen freuen sich über einen lockeren Einzug in die Playoff-Halbfinals. Georgios Kefalas / KEYSTONE (12.02.22)

Wer den klaren Heimsieg von Sm’Aesch Pfeffingen im ersten Spiel dieser Playoff-Viertelfinalserie gegen Genève Volley am letzten Samstag gesehen hatte, der konnte guten Mutes in Richtung Auswärtspartie in der Westschweiz blicken. Dies war offensichtlich auch beim Team von Trainer Andy Vollmer nicht anders. Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen legten sofort konzentriert los und liessen die Genferinnen nicht zur Entfaltung kommen.

Wie schon in Aesch punkteten die Baselbieterinnen sehr oft über die Mitte, wo die anstelle der verletzten Tarah Wylie verpflichtete Lauren Barfield immer besser in Fahrt kommt und die von Passeuse Vilma Andersson eingeleiteten Angriffe meist erfolgreich abschloss. Zwar konnten die Gastgeberinnen zu Beginn des Startsatzes das Score bis zum Stand von 6:6 ausgeglichen gestalten, doch die entscheidende Phase des Durchgangs erfolgte, als beim Stand von 11:9 für Sm’Aesch die Schwedin Andersson zum Aufschlag schritt. Acht Services später führten die Favoritinnen mit 20:9 und Topskorerin Madison Duello verwertete den zweiten Satzball zum 25:14 sicher.

Erneut sorgt der Aufschlag für den Unterschied

Der zweite Satz hatte nicht nur resultatmässig – erneut ein 25:14 für Sm’Aesch – in etwa die gleichen Facetten wie der erste Durchgang. Zwar führten die Gäste schnell mit fünf Punkten Vorsprung, aber wieder war es eine Service-Serie, welche den Satz in Richtung des klaren Erfolgserlebnis führte. Dieses Mal war es Spielführerin und Sm’Aesch Pfeffingen-Eigengewächs Matter höchstpersönlich, die mit ihrer Achter-Aufschlagsserie den Grundstein zur 2:0-Satzführung legte. Den Rest zum Satzgewinn erledigte Marie-Alex Bélanger mit einem Winnerpunkt zum 24:14 und einem Service-Ass zum 25:14. Bemerkenswert war auch die ausgezeichnete Blockarbeit des Teams von Andy Vollmer.

Dass der dritte Satz auch zugleich der letzte in diesen Viertelfinal-Playoffs sein sollte, war schon nach wenigen Minuten beim Spielstand von 8:0 zugunsten der Gäste klar. Trainer Vollmer gönnte seiner gut aufspielenden kanadischen Aussenangreiferin Bélanger eine Pause und brachte an ihrer Stelle die US-Amerikanerin Jaydin Blanchfield. Als auf der Anzeigetafel eine erneut klare 14:7-Führung für Sm’Aesch Pfeffingen aufleuchtete, durfte auch Nachwuchstalent Tabea Eichler ihr Können zeigen und freute sich gleich über zwei Winnerpunkte mit dem Aufschlag.

Die Playoff-Viertelfinalspiele der NLA Volley Lugano (8. der Qualifikation) - Neuchâtel UC (1.) 1:3 (18:25, 25:18, 18:25, 18:25). Neuchâtel UC gewinnt die Serie mit 2:0. Genève Volley (7.) - Sm'Aesch Pfeffingen (2.) 0:3 (14:25, 14:25, 11:25). Sm'Aesch Pfeffingen gewinnt die Serie mit 2:0. Franches Montagnes (6.) - Kanti Schaffhausen (3.) 0:3 (16:25, 23:25, 22:25). Kanti Schaffhausen gewinnt die Serie mit 2:0. Cheseaux (5.) - Düdingen (4.) 3:2 (19:25, 25:21, 25:22, 15:25, 15:10). In der Serie steht es 1:1. Das nächste Spiel findet am Samstag in Düdingen statt.

Es war dann aber die eingewechselte Blanchfield, die den zweiten Matchball zum 25:11 im gegnerischen Feld unterbrachte und den Playoff-Halbfinaleinzug ihres Teams festmachte.

Im Halbfinal wartet ein härterer Brocken

Sicherlich war die Aufgabe für die Baselbieterinnen gegen den Siebtplatzierten der Qualifikationsrunde nicht wirklich schwierig, doch für das nach dem Cup-Out angeschlagene Selbstvertrauen waren diese beiden deutlichen Siege wertvoll. In den Halbfinals, die in einer Best-of-Five-Serie ausgetragen werden, trifft Sm’Aesch auf Kanti Schaffhausen, das Franches Montagnes ebenfalls in nur zwei Partien keine Chance liess. Die erste Partie findet am 5. März in der Löhrenackerhalle in Aesch statt.