Volleyball Sm'Aesch kennt seine Playoff-Gegnerinnen: Schaffhausener Intensivwochen Sm’Aesch verliert im letzten Spiel der Qualifikationsrunde gegen Schaffhausen 2:3. Nun treffen die Baselbieterinnen in den Playoffs auf dieselben Gegnerinnen.

Sm'Aesch Pfeffingen verlangte Schaffhausen alles ab und verlor nur knapp. Bild: Edgar Hänggi

Vor diesem letzten Spiel der Qualifikationsrunde mussten die Spielerinnen von Head-Coach Timo Lippuner das bittere Cup-Aus gegen Lugano vom vergangenen Wochenende verarbeiten. Es war die Art und Weise der Niederlage. Das Team war zu Beginn des entscheidenden Tie-Breaks schlicht nicht bereit, kassierte einige «dumme» Punkte und lag praktisch hoffnungslos mit 1:8 in Rücklage. Dieser Rückstand war in der Folge nicht mehr wettzumachen und der Cupfinal findet ohne die Baselbieterinnen statt.

Nach der heutigen Partie gegen Schaffhausen zählen in der Meisterschaft aber nur noch die Playoffs und dort trifft Sm’Aesch Pfeffingen als Sechstplatzierter erneut auf dieselben Gegnerinnen.

Sm’Aesch dominiert trotz dem Ausfall der Zuspielerin

Nach ausgeglichenem Start gelang es dem Heimteam mit gutem Service und einigen Punkten von Mittelblockerin Martina Koch sowie Topskorerin Maria Zernovic sich einen komfortablen 14:8-Vorsprung zu erspielen. Dies überraschte, weil die etatmässige Zuspielerin Méline Pierret nach einer schlaflosen Nacht mit Erbrechen und anderen Krankheitssymptomen durch Taylor Lindberg ersetzt werden musste.

Doch die 25-jährige US-Amerikanerin machte ein gutes Spiel und wusste ihre Teamkolleginnen jeweils gut anzuspielen. Es war dann die grossgewachsene Kroatin Karla Klaric, welche den ersten Satzball des Startsatzes zur 1:0-Satzführung verwertete.

Auch der Start in den zweiten Durchgang verlief ganz nach dem Geschmack des lautstark anfeuernden Aescher Publikums, denn Tabea Eichler und Capitaine Madlaina Matter stellten mit einem 5:2-Vorsprung die Weichen in Richtung Satzgewinn.

Doch die Gäste glichen mit Norene Moe Iosia sowie Topskorerin Romy-Aylin Jatzko nicht nur resultatmässig aus, sondern legten gleich mit zwei Punkten vor (6:8). Die Baselbieterinnen liessen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und rissen mit variablem Angriffsspiel und einer glänzend aufgelegten Libera Livia Saladin das Ruder wieder herum (17:12). Wenig später war es dann ein Block von Eichler und Koch, der die 2:0-Satzführung besiegelte.

Das Publikum unterstützte Sm'Aesch lautstark. Bild: Edgar Hänggi

Schaffhausen dreht auf und dreht das Spiel

Mit zwei Wechseln, Suriano für Krasteva und Kuch für Lohmann, brachte Trainer Neubauer neuen Schwung ins Schaffhausener Spiel. Dies zeigte Wirkung: Die Gäste lagen mit 13:7 in Front und das Heimteam hatte plötzlich Mühe beim Service und bei der Blockarbeit. Auch ein Sm’Aesch-Zwischenspurt zum 14:15 verpuffte ohne grosse Wirkung und Kanti Schaffhausen eilte mit grossen Schritten dem Satzgewinn entgegen, welcher Monika Krasteva mit dem Punkt zum 25:19 besiegelte.

Die Gäste nahmen den Schwung gleich mit in den vierten Satz und hatten beim Spielstand von 18:13 den Satzausgleich vor Augen. Doch plötzlich drehte das Heimteam nochmals auf (22:22), am Ende aber retteten sich die Schaffhauserinnen ins Tie-Break. Die Sm’Aesch-Akteurinnen waren auf der Hut und hielten das Spielgeschehen ausgeglichen. Letztlich hatten die Gäste aber den etwas längeren Atem.

«Wir haben Schaffhausen zwei Sätze lang dominiert und in den anderen Durchgängen nach Rückständen gut reagiert. Unsere Passeuse Lindberg konnte ausserdem zeigen, was sie drauf hat. Dies stimmt mich für den anstehenden Viertelfinal-Playoff sehr zuversichtlich» sagte Lippuner nach der Partie vorausschauend. Das erste Spiel geht am nächsten Sonntag in Schaffhausen über die Bühne.