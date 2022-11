Volleyball Sm’Aesch schlittert mit einer weiteren 0:3-Niederlage noch tiefer in den Tabellenkeller Sm’Aesch Pfeffingen verliert gegen Lugano 0:3 und muss am Mittwoch im Europapokal in Athen antreten.

Für Sm’Aesch Pfeffingen ist es bereits die vierte Niederlage im sechsten Spiel, welche in einem achten Platz resümiert, der deutlich zeigt, dass Sm’Aesch diese Saison weit hinter den Erwartungen liegt. Denn es ist das erste Mal seit Jahren für das Spitzenteam, dass es zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht mindestens auf einem dritten Platz steht.

Ausgerechnet jetzt müssen die Baselbieterinnen international ran. Und als wäre das griechische Topteams aus Athen noch nicht genug, wartet zwischen den beiden Europapokal-Spielen am Sonntag in der Liga auch noch ausgerechnet Erzfeind NUC zu Hause in ihrem Hexenkessel auf Sm’Aesch. Das Team aus Neuchâtel scheint neben Düdingen und Lugano das einzig konstante Team der NLA zu sein. Denn alle anderen Teams, darunter auch die Titel-Mitfavoriten Sm’Aesch und Zürich, konnten nie öfter als drei Mal gewinnen. Nach den bisher gezeigten Leistungen gehen die Baselbieterinnen als krasser Aussenseiter in die kommenden Spiele.