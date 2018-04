Soll der FC Basel die Option auf Dimitri Oberlin ziehen oder nicht? Das ist die Frage, die derzeit den FCB und seine Anhänger beschäftigt. Er sei «eines der grössten Talente Europas», so kündete ihn Sportchef Marco Streller vergangenen Sommer an. Wegen seiner Schnelligkeit, seiner Unberechenbarkeit, seines Instinkts. Trotzdem wollte man ihn nicht sofort verpflichten. Zu gross war das Risiko. Deshalb hat man ihn für ein Jahr von Red Bull Salzburg ausgeliehen. Mit der Option, ihn für «unter fünf Millionen Franken», definitiv zu übernehmen, wie FCB-Präsident Bernhard Burgener unlängst verriet. Bis zum 30. April müssen sich die Basler entscheiden, ob man Oberlin nun will oder nicht.

Alles deutet darauf hin, dass Oberlin in Basel bleibt. Burgener sagte am Donnerstag: «Dimitri erinnert mich irgendwie an Mohamed Salah, als er nach Basel kam. Ich finde ihn ein Riesentalent.» Und das hat Oberlin bewiesen. Vor allem in der Champions League wuchs er über sich hinaus. Sein sensationelles Tor gegen Benfica Lissabon ging um die Welt. Sein Tempo, seine Unbekümmertheit und sein Instinkt faszinierten die Massen.