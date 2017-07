Ein taktischer Kniff von Raphael Wicky, der diese Idee schon angetönt und jetzt auch erstmals umgesetzt hat. Der FCB-Trainer sieht die tiefere Platzierung Delgados in der Grundordnung aber keinesfalls als defensive Massnahme an: «Es ist eine offensive Idee, dass wir ihn vor der Abwehr platziert haben. Auch da können seine Qualitäten zur Geltung kommen und er seine Spielintelligenz reinbringen.»

Die Position ist nicht neu. Vielen ist sie vor allem durch Andrea Pirlo bekannt. Der Italiener verkörperte die Rolle an der WM 2006 schon so – und perfektionierte sie in den Jahren. Und Pirlo dürfte auch das Vorbild für Delgado sein. Analog zum Italiener soll er viele Bälle bekommen, diese verteilen, mit seiner feinen Technik, seinem Auge für Löcher, die sonst keiner sieht, und mit punktgenauen Zuspielen die Angriffe aus der Tiefe auslösen.

Kontrolle im Mittelfeld

Und genau das hat er gegen Xamax getan. Er war noch immer Spielmacher, nur von weiter hinten agierend in einem 3-5-2. Von dort aus hatte er das ganze Spiel vor sich, konnte Takt und Tempo noch früher angeben und bei fast jedem Angriff sein Zuckerfüsschen im Spiel haben. Er beherrscht so das Zentrum noch ein Stück mehr, hat mehr Freiheiten und Einfluss.

Für den 34-Jährigen ist es eine neue Rolle.