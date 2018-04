Favres Nizza hatte im vergangenen Jahr ein um 37 Tore besseres Torverhältnis, als zu erwarten gewesen wäre. Ähnliche Werte verzeichnet Favre bei seinen vorherigen Trainerstationen. Die Erkenntnis der statistischen Analyse von «11 Freunde»: Favres Mannschaften haben mehr Glück als ihre Gegner. Und zwar so viel mehr, dass Favres Spielstil das Glück erzwingen muss. Stichwort Chancenverwertung.

Der FCB ist vom Pech verfolgt

Das bringt uns zum FC Basel. Für die Schweizer Liga liegen die zu erwartenden Tor- und Gegentorwerte zwar nicht vor, der Faktor Glück lässt sich anhand der Chancenverwertung und der Aluminiumtreffer dennoch erörtern. Anhand der ernüchternden Situation in der Liga, ist nicht nur klar: Wicky ist nicht Favre. Es liegt auch der Verdacht nahe: Der FCB ist vom Pech verfolgt. Diese These wurde jüngst befeuert, als Albian Ajeti den Ball gegen YB an die Latte zimmerte und anschliessend auch noch der FCB-Unglücksrabe Nummer 1 das Spielgerät an den Pfosten stockerte.