Folgender Text ist am 12. November 1893 in der «National-Zeitung» zu lesen: «Behufs Gründung eines Footballclubs sind sämtliche Freunde dieses Sports eingeladen, nächsten Mittwoch Abends 8 ¼ Uhr im oberen Saale der Schuhmachern-Zunft zu einer Besprechung zusammen zu kommen.» Diese Zeitungsannonce mit der Nummer 43 230 steht am Ursprung der 125-jährigen Geschichte des FC Basel. Zur Erklärung: «Behufs» ist ein mittelhochdeutsches Wort und bedeutet «Zwecks», der englische Begriff «Football» wird erst später im deutschsprachigen Raum in «Fussball» übersetzt.

Aufgegeben haben dieses Inserat die Brüder Max und Roland Geldner. Drei Tage später treffen sich die elf Herren Emil Abderhalden, Max Born, Josy Ebinger, Max Geldner, Wilhelm Glaser, Jean Grieder, Ferdinand Isler, Wilhelm Oser, Lucien Schmoll, Richard Strub und John Tollmann in der Schumacherzunft, die damals noch in der Freien Strasse zu Hause ist, und gründen den FC Basel. Auch die damals verhinderten Fritz Schäublin, Charlie Volderauer, und die beiden Brüder von Max, Roland und Georges Geldner, gehören offiziell zu den 15 FCB-Gründern.