Man stelle sich vor, Raphael Wicky, seine Staff-Mitglieder sowie seine Spieler legen sich in einem Kreis auf den Boden und beten zu jemandem, dass sich die Lage so bald als möglich bessert. Aber auch wenn der Trainer des FC Basel dieses Szenario selber zeichnet, schiebt er sogleich nach, dass es «natürlich nicht so ist.»

Die Krisenbewältigung steht aber dennoch zurzeit hoch oben auf der To-do-Liste Wickys. «Es ist ja klar, dass die Seelenpflege in einer solchen Problemphase wie der jetzigen wichtiger ist als die Muskelpflege.»

Das ist vor allem insofern zu erwähnen, als dass Wicky gerade mehr Spieler als gewohnt verletzungsbedingt fehlen: Eder Balanta laboriert weiter an seinen muskulären Problemen in der Wade und im Oberschenkel, Raoul Petretta kann nur Runden drehen, weil er sich wie schon im Trainingslager eine leichte Entzündung rund um den Wadenbeinkopf zugezogen hat und Davide Callà verspürt Schmerzen nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler.

Immerhin hat sich Valentin Stocker von seinen kurzzeitig aufgetretenen Schmerzen erholt, die einen Einsatz am Sonntag noch verhindert hatten.

Kopf statt Körper

Die mentalen Probleme aber sind beim FC Basel eine längerfristige Sache. Und genau das ist auch das Kernproblem, nicht etwa zu wenig Zeit für Trainings in englischen Wochen wie diesen. «Es ist eine reine Kopfgeschichte, keine körperliche», sagt Wicky denn auch. Schliesslich sei es auch absolut logisch, dass man sich als Sportler hinterfrage, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man es möchte. «Sei es nun der Verteidiger nach einem Fehler oder der Stürmer, wenn er nicht trifft: jeder fängt an zu zweifeln.»

Gleichzeitig sagt Wicky aber auch, dass sowohl die Spieler als auch der Staff wissen, dass Qualität da sei, denn «sonst wäre ein solcher Match und ein solches Resultat wie in Manchester nicht möglich».

Aber dieses sensationelle 2:1 gegen Manchester City ist in etwa so weit weg wie der erste Platz in der Tabelle und der damit verbundene Meistertitel.