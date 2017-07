Unter dem neuen Cheftrainer Samir Sarac erfolgt der offizielle Trainingsauftakt in der Halle am Donnerstag, 20. Juli 2017. Bis dahin absolvieren die Spieler individuelle Einheiten.



Nach dem Abstieg aus der NLA gab es im Mannschaftskader zahlreiche Veränderungen. Nicht mehr dabei sind Topskorer Bruno Kozina (neuer Verein offen), die Torhüter Sebastian Ullrich (Deutschland, Pforzheim, 3. Bundesliga), Timon Steiner (Rücktritt), dazu Michael Schröder (Deutschland, 3. Bundesliga), Max Gerbl (retour zu Kadetten Schaffhausen), Nikola Cvijetic (retour zu Kadetten Schaffhausen) sowie Max Dannmeyer (GC Amicitia Zürich).



Neu beim RTV sind Torhüter Aistis Pažemeckas (Litauen) sowie die Aufbauspieler Tibor Jurjevic (Kroatien) und Arthur Gardent (Frankreich).



Aistis Pažemeckas (29/190 cm/90 kg) ist Nationaltorhüter Litauens (bislang rund 25 Länderspiele), spielte zuletzt bei Handball Tirol in der obersten Liga Österreichs und unterschrieb beim RTV einen Zweijahresvertrag.