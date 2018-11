«Wären wir schwul, wären wir wohl verheiratet»

Wir sind im selben Sommer zurückgekommen. Bei meinem ersten Training war eine Kamera dabei, bei ihm waren es 25. Die Leute sind verrückt nach Mati. Verständlicherweise, er ist ein so fantastischer Fussballer. Dieses Bild zeigt unseren letzten gemeinsamen Abend beim FCB. Was man hier nicht sieht, ist, dass wir das gleiche Armband tragen. Das hat er mir geschenkt als Zeichen unserer Freundschaft. Als wir uns an diesem Abend verabschiedet haben, haben wir uns tief in die Augen geschaut und gesagt: ‹Wären wir schwul, wären wir wohl verheiratet›.»

«Oh Mati, mi Amor! Er ist mein älterer Bruder und einer meiner engsten Freunde. Ich weiss nicht wann und wie, aber wir haben uns gefunden. Es ist wie eine Liebesgeschichte. Wir haben den gleichen Humor, sind beide etwas verrückt und haben wilde Seelen. Er bedeutet mir sehr viel. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, da war er noch bei Besiktas. Ich habe mit Cagdas Atan ein Spiel am Fernsehen verfolgt und er erzählte mir, wie gross Matías Delgado in Basel war. Ein paar Jahre später sah ich mit eigenen Augen, wie speziell er ist.

Chelsea wurde in diesem Jahr Meister und dieses 1:2 war die einzige Heim-Niederlage der ganzen Saison. Und das gegen uns! Das werde ich für immer in Erinnerung behalten. Das Lustigste an diesem Bild ist jedoch mein Turban. Ich hatte einen Ellenbogen von Willian ins Gesicht bekommen und musste die Wunde abbinden. Jemand hat mir nachher erzählt, dass der FCB jedes Spiel gewonnen hat, in dem einer seiner Spieler – wie Murat Yakin beispielsweise mal – einen Turban hat anziehen müssen.»

«Was für ein Spiel! Und was für ein fantastisches Gefühl ich gleich wieder habe, wenn ich dieses Bild sehe. Das war Chelsea auswärts, eines meiner Top-5-Spiele, die ich beim FCB erleben durfte. Wir haben dort das Unmögliche möglich gemacht. Wir lagen 0:1 hinten, an der Stamford Bridge, und haben es dank Toren von Mohamed Salah und Marco Streller noch in ein 2:1 gedreht. José Mourinho, der damals im Jahr 2013 noch Chelsea-Trainer war, sagte einmal, dass wir gewonnen hätten, weil wir guten Fussball gespielt hätten und nicht, weil sie schlecht waren. Das ist ein riesiges Kompliment von einem Typen wie ihm.

Auch mein erstes Auswärtsspiel gegen GC habe ich schlecht in Erinnerung. Mein Fehler führte zum Gegentor. In der Pause zerlegte mich Gross vor allen. ‹Für was haben wir dich gekauft? Damit du Fehler machst?› So ging es eine Minute. Ich habe mir sogar überlegt, wie ich mich selber verletzen kann. Ich war kurz davor, mich die Treppe im Letzi hinunterzustürzen, damit ich die zweite Halbzeit nicht spielen muss.»

«Kennen Sie das Gefühl, wenn man in ein Eisbad steigt? Genau so war mein erstes Treffen mit Christian Gross. Erst denkst du ‹Oh mein Gott› – danach kommt es gut. Er hat mich vom Flughafen abgeholt – im Anzug und ohne Socken. Ich fragte ihn, ob er der Fahrer sei, und er sagte: ‹Nein, der Trainer. Und ich habe gemeint, du bist grösser.› Ein suboptimaler Start.

«Bernhard und Gegge, Für diese zwei habe ich absolut nichts als Liebe übrig. Sie sind wohl die Hauptgründe dafür, dass ich mich in Basel so sehr zu Hause gefühlt habe. Sie haben sich so sehr um mich gekümmert – sowohl das erste als auch das zweite Mal. Sie haben mir das Gefühl gegeben, ein Teil dieser FCB-Familie zu sein und auch immer zu bleiben. Ich denke, Basel hat erst jetzt realisiert, was die beiden alles geleistet haben. Wie gross ihre Bedeutung war und wie wichtig ihre schiere Existenz in den so erfolgreichen Jahren war. Sie sind zwei unglaublich harte Arbeiter.

Dank Ihnen bin ich auch nach Basel zurückgekehrt. In diese Stadt, die mir so viel bedeutet und mit der ich auf eine ganz spezielle Art verbunden bin. Die Leute, die Stadt, der Klub, die Fans, alles hat einen sehr grossen Platz in meinem Herzen. Basel ist meine zweite Heimat geworden und der Klub hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin: ein Winner-Typ. Das habe ich alles dem FCB zu verdanken. Hier herzukommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Und hier wegzugehen, die härteste, die ich je treffen musste.

Bernhard hat versucht, mich zu überzeugen, dass ich bleibe. Er wollte unbedingt ein Gespräch mit mir, aber wir fanden kein Zeitfenster, in dem es beiden möglich gewesen wäre. Und was macht er? Er schlägt vor, dass wir gemeinsam joggen gehen, da wir eh im selben Dorf wohnten. Also hat er mich um sechs Uhr morgens bei meinem Haus abgeholt. Um sechs Uhr! Da war die Sonne noch nicht mal zu sehen! Er hat alles versucht, um mich zu halten. Das schätze ich sehr.»