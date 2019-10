Warum Marcel Koller zu Recht vor dem Tabellenletzten Thun warnt

FCB-Trainer Marcel Koller ist ein Meister darin, den nächsten Gegner starkzureden. Egal, wer auf den FCB trifft. Alle haben sie Qualitäten, alle seien sie in der Lage, dem FCB ein Bein zu stellen. Immer müsse sein Team hoch konzentriert agieren, um am Ende zu gewinnen. Auch vor dem Duell Erster gegen Letzter am Samstagabend im Joggeli lobt Koller den FC Thun. «Nicht nur gegen Luzern hatten sie genügend Chancen, um zu gewinnen», sagt er. Seine Spieler hat Koller nach eigener Aussage diesmal sogar «speziell» gewarnt.

Tatsächlich ist das Thuner Spiel nicht so schlecht, wie es der Tabellenstand erahnen lässt (siehe Tabelle unten). Vor allem die Chancenauswertung ist «Wahnsinn, wie Thun-Trainer Marc Schneider bestätigt. Aus diesem Grund haben die Berner Oberländer seit August nicht mehr gewonnen.