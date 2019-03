Was van Wolfswinkel kann, kann Ajeti schon lang, Sorgen um Kevin Bua und zwei gesperrte FCB-Spieler

Zwei Torjäger im Gleichschritt Albian Ajeti und Ricky van Wolfswinkel standen erstmals 2019 gemeinsam in der Startelf. Beide trugen sich auf dem Skoreboard ein und stehen in der Liga jetzt bei zehn Treffern. Weil Thuns Sorgic am Sonntag nicht traf, hat er nur noch vier Tore Vorsprung auf das torgefährliche FCB-Duo.

Kevin Bua droht länger auszufallen Ein Einsatz gegen Thun war für Kevin Bua undenkbar. Nachdem der Flügelstürmer gegen Sion verletzt ausgewechselt werden musste, ist immer noch unklar, was genau Bua hat. Weitere Untersuchungen sollen am Montag Klarheit bringen. Hoffen wir, dass es nicht zu schlimm ist.

Zwei Basler fehlen gegen Lugano Der FCB muss am kommenden Sonntag in Lugano auf Eder Balanta und Fabian Frei verzichten. Beide sahen gegen Thun eine gelbe Karte und müssen jetzt eine Sperre absitzen. Balanta sah in der Liga bislang viermal Gelb, Frei hat bereits doppelt so viele Verwarnungen gesammelt.

Thuns Karlen darf nicht auf Rasen ran Was für ein kurioser Grund für das Fehlen. Thuns Mittelfeldspieler Gregory Karlen darf aufgrund einer Entzündung der Achillessehne derzeit nur auf Kunstrasen spielen. Im Cup gegen Lugano durfte er auf dem Thuner Kunstrasen ran, gegen den FCB fehlte er wieder im Aufgebot.