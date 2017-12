Für den Keeper endet eine von Höhen und Tiefen geprägte Zeit in Basel. Nach einer sehr erfolgreichen ersten Saison mit 22 Einsätzen und Platz fünf in der Meisterschaft wurden dem ex-Liestaler in den beiden darauffolgenden Spielzeiten Oliver Klaus (von Vaduz, mittlerweile Balzers) und Niklas Lindenthal (Delémont) vor die Nase gesetzt.

Weitere Wechsel im Staff

Ausschlaggebend für den Wechsel dürfte nun gewesen sein, dass OB-Trainer Aziz Sayilir nach der Verletzung von Stammkeeper Lindenthal nicht auf Keller setzte, sondern Team-Coach Vilson Dedaj reaktivierte und Keller wieder auf die Bank musste. Auch Torhütertrainer Dirk Keller verlässt die Old Boys. Seinen Posten übernimmt der langjährige OB-Keeper Florian Stocker. Ebenfalls neu im Staff ist der bisherige Trainer der zweiten Equipe Perparim Rafuna, der als Assistenztrainer im Fanionteam fungieren wird.