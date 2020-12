Wegen positiver Fälle beim letzten Gegner: Der RTV Basel muss komplett in Quarantäne

Die Basler Spieler wurden am Dienstagabend über die Massnahmen informiert. Bis auf den Staff und zwei Spieler, die nicht in Aarau dabei waren, muss das komplette Team in Quarantäne. Bereits am Vormittag hatte der kantonsärztliche Dienst Aargau das komplette Team von Suhr Aarau in Quarantäne geschickt.

Für den RTV fällt damit sicher das Spiel vom 9.12. gegen GC und wahrscheinlich auch das Spiel vom 17.12. gegen Bern aus. Die zehntägige Quarantäne wäre theoretisch am 16.12 beendet, da der enge Kontakt zwischen Aarauer und Basler Spielern am vergangenen Sonntag stattfand. Der Verband hat noch nicht entschieden, welche Spiele genau betroffen sind und wann die Spiele neu angesetzt werden.