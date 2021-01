Weit weg von den Liebsten: Deondre Burns von den Starwings erzählt von seinem ersten Profi-Jahr

Deondre Burns schaut auf dem Weg zu den Auswärtsspielen aus dem Fenster und betrachtet die schöne Schweizer Natur. «Es ist ein schöner friedlicher Ort hier mit den Bergen», schwärmt er. Es ist aber gleichzeitig der einzige Einblick, den er bisher in die Schweiz hat. Zeit zum Reisen hat er nicht und schliesslich gibt es auch noch Corona. Der 23-jährige Burns wirkt entspannt im Gespräch, trotz der schwierigen Situation im Land. Am Telefon erzählt der Amerikaner von einer für ihn besonderen Saison. Denn es ist seine erste Spielzeit als Profi. Im August unterschrieb er seinen einjährigen Vertrag bei den Starwings. Sein Agent stellte den Kontakt zum Baselbieter Klub her. Es gab zwar auch die Möglichkeit, nach Schweden oder Frankreich zu gehen - am Ende zog es ihn ans Rheinknie. «Sie gaben mir die beste Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu präsentieren und viele Spiele zu machen. Hier kann ich aus meinen Fehlern lernen», erzählt Burns. Welche Fähigkeiten er hat, demonstriert er aktuell eindrucksvoll. In der NLA steht er auf Rang 6 der Topskorer-Liste mit 208 Punkten. In vielen Spielen ist er die Lebensversicherung der Starwings.

Der Start als Profispieler, während Corona wütet

Bevor der Point Guard zu den Starwings kam, spielte er am College für die Oral Roberts Universität, im mittleren Süden der USA, in Tulsa Oklahoma. Sein Team: Die Golden Eagles, die goldene Adler. Zumindest namentlich sind die Starwings nicht so weit entfernt. Unterschiede zwischen College-Basketball und Schweizer-NLA gebe es aber trotzdem, meint Deondre Burns. «Neben den Zuschauern und der Popularität von Basketball, ist der grösste Unterschied das athletische Niveau», stellt er fest. Durch die viele Zeit im Fitnessstudio seien die amerikanischen Spieler körperlich athletischer. Im Schweizer Basketball sieht er aber eine bessere Spielintelligenz auf dem Platz. Das gleiche sich am Ende aus. Ein weiterer Aspekt ist das Alter: «Hier gibt es auch Spieler, die älter sind als ich. Im College habe ich nur mit Gleichaltrigen oder Jüngeren gespielt. Das ist auch eine Herausforderung.» Trotz der Hürden sei ihm der Übergang vom College in den Profisport nicht all zu schwer gefallen. Das Prinzip bleibe schliesslich immer das gleiche, meint Burns: «Du versuchst zu skoren, die anderen versuchen dich davon abzuhalten.»