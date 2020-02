«Weltmeisterin werden!» - das grosse Ziel der Karateka Zora Schöpflin

Der Europameister-Titel im Team-Kumite von vergangenem November hat in der noch jungen Karriere von Zora Schöpflin für noch mehr Aufwind gesorgt. Dementsprechend klar und beherzt ist die Ansage der 18-jährigen Karateka, als wir sie vor ihrem Training im Karatekai Basel in Allschwil nach ihren sportlichen Zielen fragen. «Ich will Weltmeisterin werden! Ob es realistisch ist, weiss ich nicht, aber man kann’s ja versuchen!»

Zum Karatesport hat Zora Schöpflin erst mit 13 Jahren gefunden. Zuvor galt ihre sportliche Leidenschaft dem Tanzen: Angefangen bei indischen Tänzen führte der Weg über Ballett und Jazztanz – ja, Sie lesen richtig – zum Karatekai Basel, der 2021 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern wird.

Entgegen den gängigen Klischees

Vom typischen Mädchensport zum männerdominierten Kampfsport – ein Kulturschock? Keineswegs. «Ich war schon beim Tanzen sehr beweglich und habe mir dort eine gute Körperspannung antrainiert, die mir nun auch im Karate zugute kommt», sagt die FMS-Schülerin.

Welche Reaktionen sie auf ihre Karate-Karriere erhalte? «Da muss ich mich aber in Acht nehmen vor dir», sei der Klassiker, den sie regelmässig höre. «Viele Leute verbinden Karate mit Gewalt-Klischees aus irgendwelchen Filmen. Diese Vorurteile widerlege ich gerne.» Sie sei absolut kein aggressiver Mensch, aber eine junge Frau mit Biss.

Dank ihrem Sport sei sie auch selbstbewusster und selbstständiger geworden. Und habe keine Angst, nachts alleine herumzulaufen. «Ich würde nicht sagen, dass ich es mit fünf Jungs aufnehmen kann, aber ein sicheres Auftreten und einige Tricks helfen sicher.»

Einzeltitel an der EM im eigenen Land als Ziel

Ihr Ehrgeiz hat Zora Schöpflin dorthin gebracht, wo sie jetzt steht: Mit ihren 18 Jahren ist sie Mitglied im Schweizer Nationalkader, darf sich bereits dreifache Vize-Schweizermeisterin nennen, durfte 2019 sowohl bei den Juniorinnen Kumite U21 als auch bei den Seniorinnen den Sieg am traditionsreichen Fujimura Cup mit internationaler Beteiligung feiern – und krönte ihre bisherige Sportlerkarriere im spanischen Cádiz mit dem Europameister-Titel im Team-Kumite U21.

Und dies nach nur viereinhalb Jahren im Karatesport – eine beachtliche Entwicklung, welche die Schülerin weiter hungrig macht. Auch in einem Einzel-Wettkampf soll eine bedeutende internationale Auszeichnung folgen. Die nächste Chance dafür bietet sich bereits Anfang April. Und was für eine: Mit den JKA European Championships 2020 in Sursee steht die Europameisterschaft im eigenen Land vor der Tür.